الامارات | باع قطعة من جسده ليشتري سيارة أحلامه !

شكرا لقرائتكم خبر عن باع قطعة من جسده ليشتري سيارة أحلامه ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

قرر سيتبرع مارك باريزي بيع إحدى خصيتيه لمختبر بحث طبي، وذلك بغرض تحقيق حلمه في اقتناء سيارة رياضية.

وأدلى باريزي بهذه المعلومة في برنامج "الأطباء" Doctors على محطة سي بي إس الأمريكية، مشيرا أنه لطالما حلم بسيارة Nissan 370Z.

ولهذا السبب سيتبرع باريزي بإحدى خصيتيه للبحث الطبي مقابل 35000 دولار أمريكي. وهو ما يقرب من 22000 جنيه إسترليني.

والسعر حسب "درايف" هو السعر القياسي السائد الذي تحدده الصناعة الطبية الأمريكية للتبرعات من هذا النوع ، ويضمن أن يكون لدى باريزي أموالا كافية لشراء سيارة نيسان 370Z كوبيه بسعر 29990 دولارًا أمريكيًا.

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