الامارات | كيف تبتكر مصانع "نيسان" رائحة السيارة الجديدة ''الخاصة بها" ؟

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تبتكر مصانع "نيسان" رائحة السيارة الجديدة ''الخاصة بها" ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحب الناس "رائحة السيارة الجديدة". وبالنسبة لمعظم السيارات وسيارات الدفع الرباعي ، فهي عبارة عن مزيج من البلاستيك والأقمشة المقاومة للبقع وربما بعض الجلد الفعلي أيضًا. إنها جوقة شمية معقدة من الروائح التي تثير استجابة عاطفية. وفي شركات السيارات مثل نيسان ، هناك مهنيون يتمثل جزء من وظيفتهم في الشم بعناية والتأكد من أن كل سيارة جديدة تتمتع برائحة السيارة الجديدة الفريدة.

هناك الكثير من المتطلبات على المواد المستخدمة داخل السيارة - يجب أن تدوم لسنوات ، ويجب أن تكون سهلة التنظيف ، وتتحمل درجات الحرارة القصوى ، وما إلى ذلك - لذا فإن توقع أن تنبعث منها رائحة طيبة أمر يتطلب الكثير.

لكن هذه المطالب الصعبة هي سبب توظيف شركات صناعة السيارات لأشخاص مثل توري كيرل ، مهندسة المواد في مركز نيسان التقني في فارمنجتون هيلز ، ميشيغان. وتشرف توري على فريق من خبراء الرائحة الذين يحللون بعناية روائح كل شيء يدخل داخل المركبات مثل نيسان باثفايندر SUV و Frontier Pickup.

وبما أن كيرل هي في الأصل مهندسة مواد بلاستيكية ، والتي جزئيا تشكل غالبية المواد داخل السيارة غير الفاخرة ، سرعان ما تم تكليفها بالمسؤولية الشاملة عن طريقة شم رائحة سيارات نيسان بالداخل. وهي تقول مؤكدة : "في كل مرة نطلق فيها مركبة ، علينا اختبار رائحتها".

ولذا أثناء تطوير نموذج جديد ، تقوم كيرل وفريقها باختبار شم أجزاء السيارة الفردية ، مثل عجلات القيادة ووسائد المقاعد والأقنعة ، قبل وضعها في السيارة للتأكد من أنها ذات رائحة ممتعة - أو على الأقل غير مؤذية .

يتم بعد ذلك وضعها في السيارة، وبعدها تقول "نجلس في السيارة ونتأكد من أننا ، أثناء جلوسنا في مقعد السائق ، وأنت جالس في المقعد الخلفي ، تشم رائحة السيارة الجديدة الجيدة."

ويمكن أن تكون الروائح في المقعد الأمامي تختلف اختلافًا كبيرًا عن روائح المقعد الخلفي. في المقعد الأمامي ، توجد مجموعة أكبر بكثير من المواد بالقرب من الأنف. إلى جانب المقاعد الجلدية أو القماشية ، توجد مواد بلاستيكية على لوحة القيادة. هناك أيضًا جميع مواد الترابط والخيوط والمواد اللاصقة التي تربط هذه الأشياء معًا. في المقعد الخلفي ، أنت محاط بمواد المقعد فقط. هناك مقاعد أمامك وخلفك وتحتك. ثم هناك رائحة السجادة الموجودة تحت الأقدام.

على الرغم من أن جميع مكونات السيارة ، في تلك المرحلة ، قد تم شمها مسبقًا قبل تركيبها في نموذج أولي للسيارة ، لا تزال هناك مفاجآت. كما هو الحال مع الطهي ، يمكن لبعض الروائح التي تكون على ما يرام ، أو حتى لطيفة جدًا ، أن تتغير من تلقاء نفسها حين جمعها مع مواد أخرى. أو في بعض الأحيان حين يكون هناك رائحة تم إغفالها بطريقة ما في كل عمليات الشم السابقة.

بعد ذلك ، يتعين على فريق كيرل البدء في التحقيق. فهي وأعضاء فريقها حسب "سي ان ان" جميعهم "مشممون معتمدون" أو " خبراء شم مجازون" . (هناك تدريب وشهادة تتضمن اختبارات التعرف على الرائحة التي يتم إجراؤها بعناية.) ويبدأون تحقيقاتهم بنفس الطريقة التي تحاول بها العثور على رائحة غريبة في سيارتك. يقومون بشكل منهجي بشم كل شبر من داخل السيارة حتى يضيقوا نطاق مصدر الرائحة الكريهة. بمجرد تضييق نطاق الرائحة الغريبة ، يبدأون في عملية اكتشاف المواد أو مجموعة المواد التي تسببها بالضبط.

وغالبًا ما تكون الرائحة الكريهة المفاجئة في السيارة المجمعة بالكامل بسبب قيام المورد بتغيير بعض جوانب كيفية صنع القطعة. في هذه الحالة ، قالت كيرل إنها ستعمل مع المورد للعثور على ما تغير ومعرفة ما إذا كان يمكن إصلاح المشكلة.

نظرًا لأن حاسة الشم لدى الشخص يمكن أن تتغير بمرور الوقت ، حتى يومًا بعد يوم ، يتم إعادة اعتماد الروائح المحترفة بانتظام من خلال اختبارات الرائحة العمياء. يتم تزويدهم بقوارير غير مسماة من روائح مختلفة ويطلب منهم تحديد كل واحدة.

ونظرًا لأن المواقف تجاه الروائح تختلف من ثقافة إلى أخرى ، فإن عمل كيرل يركز على السيارات المخصصة لعملاء أمريكا الشمالية. فقد لا يقدر مشتروا السيارات في أوروبا وآسيا الرائحة التي يجدها الأمريكيون جذابة تمامًا. وقد يفضلون عدم وجود رائحة على الإطلاق.

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