7 تغيرات جسدية تطرأ على جسم المرأة بعد إنجاب الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

بعد ولادة الطفل، يحظى المولود باهتمام كبير من الأطباء والكثير من الأقارب، لكن القليل من الأشخاص يعرفون في الواقع ما يحدث لأم الطفل، حيث يمر جسدها بالعديد من التغييرات، بعضها جيد والآخر ليس كذلك.

لذا نذكر لكم أبرز التغييرات التي تحدث لجسم المرأة بعد إنجاب الأطفال، وفق ما أورد موقع "برايت سايت".

زيادة مقاس الحذاء

قاس الباحثون أرجل 49 امرأة أثناء الحمل وبعد 6 أشهر من الولادة، وخلال هذه الفترة، زاد طول القدم بمقدار 2-10 ملم، ووفقًا للإحصاءات، لاحظ 70% من النساء الحوامل هذا التغيير.

وهذا التغيير في حجم القدم بسبب هرمون ريلاكسين، الذي يجعل المفاصل والأوتار أكثر مرونة، وبالتأثير أيضًا على القدمين.

زيادة عرض الفخذين

يعمل هرمون الاسترخاء المذكور سابقًا على إسترخاء الأوتار التي تربط عظام الحوض، وهذا هو سبب اتساع الفخذين، وهذا التغيير ضروري للتأكد من أن الولادة يسير على ما يرام، وسرعان ما ترجع بعض النساء إلى الشكل الأصلي لمنطقة الحوض بعد الولادة، فيما تبقى نسبة من النساء مع حوض أوسع دائم.

شعور المرأة بالطفل يتحرك في بطنها بعد الولادة

خلال الشهور الأولى بعد الإنجاب، قد تشعر بعض الأمهات بركلات في بطونهن، ويحدث هذا بسبب انقباض العضلات والغازات، أو بسبب استمرار الرحم في الانقباض عائداً لحجمه الطبيعي قبل الحمل، ويمكن لهذه "الركلات" أن تخيف الأمهات الجدد بسبب قلقهنّ من حدوث حمل آخر سريع.

وغالباً ما يختفي هذا الشعور في غضون بضعة أشهر بعد الولادة.

يتغير لون الشعر والعين

يمكن للحمل أن يغير لون الشعر والعينين، وهذا يحدث بسبب خلل هرموني يسبب نقص الميلانين، وبالنسبة للبعض ، تكون التغييرات في المظهر مؤقتة، والبعض الآخر دائمة.

تغير المذاق في الأكل

بعد الحمل، قد تتغير تفضيلات التذوق قليلاً، فبدلاً من الأطعمة الحلوة ، تبدأ النساء في الاستمتاع بالأطعمة الغنية بالتوابل والعكس صحيح، والسبب أن هناك خلل هرموني في الجسم ولا أحد يعرف كيف سيؤثر على سلوك الأم.

التعرق بشكل أكثر

تبدأ معظم النساء في التعرق أكثر بعد إنجاب طفل، وفي معظم الأحيان ، يحدث بشكل عرضي في الليل، وغالبًا ما يحدث بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الدم، وهذه عملية طبيعية، ولكن في بعض الحالات ، قد تكون ناجمة عن مشاكل في الغدة الدرقية.

الإصابة بردود فعل تحسسية

هناك عدد قليل جدًا من الدراسات حول الحساسية التي تصيب الأمهات، ولهذا يصعب على الأطباء التحدث عن الأسباب، ويعتقد أنه خلال فترة الحمل ، يقوم الجهاز المناعي بقمع جميع ردود الفعل، تجاه جميع التهيجات ، لتسهيل الأمر على المرأة، وبعد الحمل ، تتوقف هذه الآلية عن العمل ويبحث الجسم نوعًا ما عن الأشياء التي يتفاعل معها.

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