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الامارات | تغريم سائق بريطاني لأن ظِلّ سيارته غطى "باركنغ المعاقين" !

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم سائق بريطاني لأن ظِلّ سيارته غطى "باركنغ المعاقين" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجئ سائق بريطاني بفرض غرامة 65 جنيه استرليني عليه لأن ظل سيارته وقع داخل مكان الركن المخصص للمعاقين جسدياً.

السائق باسم ماثيو كول تواصل مع وسائل الإعلام المحلية للتعبير عن ضيقه وغضبه من هذه الغرامة المفاجئة مع ادعاء سلطات المدينة أنه ركن سيارته بشكل غير قانوني خارج إحد مكاتب البريد في لندن.
وفي الصور ظهرت سيارة فورد واجن فضية، مع امتداد ظلها بشكل طفيف داخل المنطقة المخصصة للمعاقين جسدياً، ولكن مجلس المدينة رأى أن هناك علامة تنبيه واضحة بأن هذه المنطقة ممنوعة لغير المعاقين.

وستقفز الغرامة لـ 130 جنيها استرلينيا في حالة عدم دفعها خلال إطار زمني معين، وقرر السائق البريطاني استئناف القرار والاحتجاج عليه رسمياً ولكن تم رفض الاستئناف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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