الامارات | مدرس ياباني حارب "كورونا" بطريقة غريبة..الفاتورة "3.5 ملايين ين"

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس ياباني حارب "كورونا" بطريقة غريبة..الفاتورة "3.5 ملايين ين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت مدرسة في محافظة كاناغاوا اليابانية فاتورة مياه بقيمة 27 ألف دولار " 3.5 مليون ين" بعد أن ترك مدرس صنبورًا مفتوحًا لعدة أشهرعلى أمل منع الإصابة بفيروس كورونا في حمام السباحة.

المعلم،الذي تم حجب اسمه من التقارير، ترك الصنبور مفتوحًا من أواخر يونيو إلى أوائل سبتمبر من العام الماضي.

وبينما تتم إدارة جودة مياه المسبح عن طريق الترشيح والكلور، اعتقد المعلم خطأً أن التدفق المستمر للمياه العذبة في المسبح سيحمي الأطفال من الفيروس.

وقال أكيرا كوجيري ، مسؤول في مجلس التعليم المحلي ، "لقد فهم المعلم بطريقة ما فكرة خاطئة مفادها أن سكب المياه الجديدة من شأنه أيضًا أن يفي بالغرض ويساعد في منع Covid". بحسب موقع " نيكست شارك"

وعندما قام بعض الموظفين بإغلاق الصنبور، كان المعلم يعيد تشغيله.

وتم إهدار ما يقدر بـ 4000 طن (1،056،680 جالونًا) من المياه الزائدة في أكثر من شهرين، وهو ما يكفي لملء حوض السباحة بالمدرسة 11 مرة على الأقل.

وكتبت سلطات يوكوسوكا في بيان "نعتذر بشدة لسكاننا على التسبب في أضرار (مالية) لمدينتنا".

تطالب السلطات المحلية المعلم واثنين من المشرفين الآخرين بدفع نصف فاتورة المياه البالغة 3.5 مليون ين (حوالي 27000 دولار).

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