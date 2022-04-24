الامارات | 60 نوعا من الزواحف تحت ملابسه مهرب امريكي

شكرا لقرائتكم خبر عن 60 نوعا من الزواحف تحت ملابسه مهرب امريكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مسؤولون فيدراليون اميركيون في بيان صحافي أن رجلاً من كاليفورنيا اتُهم بالاتجار في الحياة البرية والتآمر بعد أن جلب بشكل غير قانوني أكثر من 1700 من الزواحف إلى الولايات المتحدة.

واتهمت الشرطة شقيقة الرجل البالغة من العمر 25 عاما، بمساعدة شقيقها في أعمال تهريب الحيوانات البرية غير المشروعة.

وتم القبض على الرجل البالغ من العمر 30 عامًا من عناصر حرس الحدود مع 60 نوع من الزواحف المحشوة بملابسه، وفقًا للبيان الصحافي الذي نشرته «أمريكان مليتري نيوز».

قال الوكلاء إنهم اكتشفوا الحيوانات، المغلفة بأكياس شبكية، «داخل جيوب سترته، وجيوب سرواله، ومنطقة الفخذ، وساقيه»، كما جاء في البيان.

قال المسؤولون في البيان إنه نفى في البداية أن يكون لديه أي شيء يصرح به على الحدود، ثم قال إن الحيوانات كانت حيواناته الأليفة.

وتقول لائحة الاتهام المرفوعة ضد الأشقاء إنهم متورطون في تهريب حيوانات بشكل غير قانوني من يناير 2016 إلى فبراير 2022. واتهم الاثنان باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن الحيوانات للبيع وتضمنت صورًا ومقاطع فيديو للحيوانات التي يتم أسرها في البرية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news