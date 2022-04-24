أفضل نظارات شمسية.. الأسعار تبدأ من 200 جنيها

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محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات