متى تغسلين ملابسك بالماء الساخن أو البارد.. وما أفضل درجة حرارة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد غسل الملابس بالطريقة الصحيحة، وفي الماضي، كان استخدام الماء الساخن هو أفضل طريقة للتنظيف لأن المنظفات لم تكن فعالة كما هي اليوم.

لكن أصبحت الغسالات تتمتع بقدرات تنظيف متقدمة، وأصبحت أنواع الأقمشة الجديدة شائعة، وبالتالي تسمح هذه التغييرات باستخدام الماء البارد لتنظيف ملابسك بعمق، غير إن هناك درجة حرارة مثالية للغسالة يجب عليك معرفتها، وفق لموقعي "reader's digest" و"thespruce".

متى تستخدم الماء الساخن؟

أول شيء يجب عليك فعله دائمًا عند تحديد درجة حرارة غسل الملابس هو الرجوع إلى ملصق العناية المحدد الموجود على ملابسك، لمعرفة ما إذا كان يمكن غسلها بأمان في الماء الساخن.

وكثير من النساء يستخدمن الماء الساخن لغسل الملابس، ولكن في حين أنه ينظف بكفاءة، فإنه يمكن أن يساعد في انكماش ملابسك وبهتان اللون وربما إزالة الصبغة، ما يجعل ملابسك تبدو قديمة.

وهناك حالات يكون فيها استخدام الماء الدافئ أو الساخن أمرًا مهمًا، كما هو الحال عندما يكون أحد أفراد الأسرة مريضًا، أو للملابس شديدة الاتساخ.

لذلك، فالماء الساخن هو الأفضل أيضًا في حالة الاشتباه في إصابة أي شخص في المنزل أو التأكد من إصابته بـ COVID-19.

إيجابيات الماء الساخن:

- جيد لتنظيف الملابس شديدة الاتساخ.

- ضروري عندما يكون أحد أفراد الأسرة مصابًا بـ COVID-19.

سلبيات الماء الساخن:

- قد ينكمش حجم الملابس.

- يمكن أن يؤدي إلى بهتان الألوان أو إزالة الصبغة.

- يستهلك المزيد من الطاقة.

متى تستخدم الماء الدافئ؟

تختار الكثير من النساء استخدام الماء الدافئ لمعظم الملابس، لكن غالبًا لا يكون الخيار الأفضل، فعلى الرغم من أنه أقل ضررًا من الماء الساخن، إلا أنه يتسبب في الانكماش، والبهتان وإزالة الصبغة ، ما قد يؤدي إلى تلف الملابس بسرعة.

ولتقليل مخاطر حدوث أخطاء الغسيل هذه، يجب مراجعة ملصق العناية المحدد الموجود على ملابسك قبل الغسيل، لمعرفة ما إذا كان يمكن غسلها بأمان في الماء الدافئ.

إيجابيات الماء الدافئ:

- جيد لتنظيف العناصر شديدة الاتساخ.

- خيار جيد عندما يمرض أحد أفراد الأسرة.

سلبيات الماء الدافئ:

- قد يتسبب في انكماش حجم الملابس.

- يمكن أن يؤدي إلى بهتان الألوان أو إزالة الصبغة.

متى تستخدم الماء البارد؟

يجب عليك استخدام الماء البارد لمعظم الملابس، لأنه يوفر تنظيفًا فعالاً، ويحسن من طول عمر ملابسك من خلال منع التآكل والتلف.

لذلك، إذا كنت تقوم بغسل الملابس بدون النظر إلى ملصقات العناية، فإن الماء البارد هو أفضل خيار لمنع إلحاق الضرر بملابسك، كما يمكنك اعتماد هذه الطريقة لغسل الملابس البيضاء لإبقائها زاهية.

مميزات الماء البارد:

- الخيار الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

- لا يساهم في إنكماش أو تتلاشى الملابس.

- يطيل من عمر الملابس.

سلبيات الماء البارد:

- أقل فعالية للعناصر شديدة الاتساخ.

- لا يساعد في تعقيم الملابس.

كيفية اختيار أفضل درجة حرارة للمياه للغسيل؟

1. قراءة ملصقات العناية بالملابس

سيساعد ذلك على الحصول على المعلومات التي تحتاجها لاختيار أفضل درجة حرارة للماء ونوع دورة الغسيل.

لذا، يعد اتباع التوصيات الموجودة على الملصق أمرًا مهمًا بشكل خاص إذا كنت مبتدئًا في غسيل الملابس أو إذا كانت الملابس جديدًة.

2. فرز الغسيل المتسخ:

بعد التحقق من الملصقات، حان الوقت لفرز الملابس المتسخة حسب اللون ووزن القماش ودرجة حرارة الغسيل.

يساهم ذلك في الحصول على نتائج أفضل بكثير في التحكم في الوبر وإزالة الأوساخ ومنع إزالة الألوان وبهتان الملابس إذا قمت بغسل أنواع مماثلة من القماش معًا.

3. اختيار الماء البارد أولاً:

إذا كان الملصق مفقودًا أو غير واضح، اغسل الملابس المتسخة، وخاصة الملابس الملونة، بالماء البارد، سيؤدي ذلك إلى إحداث أقل ضرر للأقمشة مثل الانكماش أو البهتان أو إزالة الصبغة.

4. ضبط درجة حرارة دورة الشطف:

إحدى النصائح التي تعمل مع جميع دورات الغسيل وأنواع الأقمشة هي استخدام الشطف بالماء البارد، شطف الماء له تأثير جيد على إزالة البقع أو التنظيف؛ لذا فإن الماء البارد يعمل أيضًا على شطف المنظفات والأتربة العالقة.

أفضل درجة حرارة للغسالة لملابسك:

في معظم غسالات الملابس، يجب أن يكون إعداد الماء الساخن هو 54.4 درجة مئوية أو أعلى، وإذا كان لديك غسالة بدورة بخار، فسيؤدي ذلك إلى زيادة درجة الحرارة في كل حمولة.

وتتراوح درجة حرارة الماء الدافئ بين 43.3 - 32.2 درجة مئوية، أما الماء البارد تتراوح بين 15-27 درجة مئوية.

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