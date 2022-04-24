الامارات | "عانت من السعال وضيق الصدر".. وفاة بريطانية بسبب تناولها لدواء شائع

شكرا لقرائتكم خبر عن "عانت من السعال وضيق الصدر".. وفاة بريطانية بسبب تناولها لدواء شائع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت البريطانية جوان إيتا بيرجين ، 58 عامًا ، من مدينة لانكشاير بسبب أخذ جرعة زائدة من الباراسيتامول عن طريق شرب الكثير من Lemsip.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، لم يستطع الكبد التعامل مع تلك الكمية الزائدة وبدأت جوان في التغير تدريجيا حتى استفرغت كل ما تناولته وكان يغلب عليه اللون الأصفر.

وكانت السيدة تعاني من السعال وضيق الصدر لمدة أسبوع تقريبًا في ديسمبر من العام الماضي وكانت تشرب أكياس Lemsip للتحكم في الأعراض.

واتصل ابنها ماثيو بسيارة إسعاف بعد أن لاحظ تدهور حالة والدته وتم نقلها إلى مستشفى بريستون الملكي.

كانت السيدة بيرجين ، التي ولدت في نيوزيلندا ، تتقيأ كثيرا واكتشف الأطباء أنها تعاني من ارتفاع ملحوظ في إنزيمات الكبد وانخفاض مستويات الأكسجين.

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