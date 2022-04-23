الامارات | أسباب تهيج القولون.. تعرف عليها

شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تهيج القولون.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور السعودي فهد الخضيري، أسباب تهيج القولون.

وقال الخضيري عبر حسابه على "تويتر": "قد يتهيج القولون بسبب الإمساك وعدم تناول ألياف كاملة في الغذاء مثل الفلفل والسكريات، والمعجنات والدهون".

​​​​​​وتابع: "من ضمن الأسباب أيضًا، القلق والتوتر والحالة النفسية، قلّة المشي والرياضة، الإجهاد وعدم النوم الكافي".

واختتم حديثه: "نقص البكتيريا النافعة، وهي متوفرة باللبن الرائب بشدة، والزبادي المتحمّض جداً، والأجبان المعّتقة".

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