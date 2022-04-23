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الامارات | أسباب تهيج القولون.. تعرف عليها

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور السعودي فهد الخضيري، أسباب تهيج القولون.

وقال الخضيري عبر حسابه على "تويتر": "قد يتهيج القولون بسبب الإمساك وعدم تناول ألياف كاملة في الغذاء مثل الفلفل والسكريات، والمعجنات والدهون".

​​​​​​وتابع: "من ضمن الأسباب أيضًا، القلق والتوتر والحالة النفسية، قلّة المشي والرياضة، الإجهاد وعدم النوم الكافي".

واختتم حديثه: "نقص البكتيريا النافعة، وهي متوفرة باللبن الرائب بشدة، والزبادي المتحمّض جداً، والأجبان المعّتقة".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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