الامارات | أسباب تهيج القولون.. تعرف عليها

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تهيج القولون.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور السعودي فهد الخضيري، أسباب تهيج القولون.
وقال الخضيري عبر حسابه على "تويتر": "قد يتهيج القولون بسبب الإمساك وعدم تناول ألياف كاملة في الغذاء مثل الفلفل والسكريات، والمعجنات والدهون".
وتابع: "من ضمن الأسباب أيضًا، القلق والتوتر والحالة النفسية، قلّة المشي والرياضة، الإجهاد وعدم النوم الكافي".
واختتم حديثه: "نقص البكتيريا النافعة، وهي متوفرة باللبن الرائب بشدة، والزبادي المتحمّض جداً، والأجبان المعّتقة".
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