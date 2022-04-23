الامارات | "9 طويلة".. ظاهرة سطو وخطف بـ"المواتر" ترعب الخرطوم ( فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن "9 طويلة".. ظاهرة سطو وخطف بـ"المواتر" ترعب الخرطوم ( فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في السودان، حوادث كثيرة لجرائم ما يعرف شعبياً بـ"9 طويلة"، يقوم بها افراد من العصابات المتفلتة تتمثل في خطف الهواتف وحقائب النساء من الشوارع مستخدمين الدراجات البخارية، وبرزت فى الأحياء دعوات لتشكيل دوريات لحماية المواطنين من خطر هذه العصابات.

وفى محاولة للتصدي لتنامي الظاهرة بعد أن ظل مواطنو الخرطوم يشكون بصورة يومية من التنامي المستمر لمعدلات الجريمة التي تقوم بها عصابة "9 طويلة" المنظمة، أصدر والي الخرطوم المكلف احمد عثمان حمزة قبل يومين مرسوما بتنظيم استخدام الدراجات الآلية (المواتر).

وفي أول تحرك للسلطات، أصدر والي الخرطوم المكلف قبل يومين قراراً يحظر على من يقود دراجة نارية حمل شخص معه آخر بالدراجة، ومن يخالف ذلك سيعاقب بالسجن والغرامة.

ونص المنشور على ( يحظر على من يقود دراجة آلية حمل شخص معه آخر بالدراجة ويجوز للضابط المسؤول القبض على الشخص الذي يقود الدراجة والشخص المحمول معه ويعاقب من يخالف المرسوم بالسجن والغرامة أو العقوبتين معاً.

وقبل أيام أظهر مقطع فيديو لحظة قيام اثنين من اللصوص بمحاولة سرقة طبيبة سودانية وتعرض أصابعها للبتر بالساطور .

وهاجم اللصان، الطبيبة، أثناء عودتها من العمل وحاولوا سرقتها بالقوة وتم تصوير الحادثة بإحدى كاميرات المراقبة.

ونزل أحد اللصين من الدراجة وحاول خطف حقيبة اليد من الطبيبة التي تشبثت بها بقوة وقام بجرها على الأرض ، وبتر أصابعها بالساطور .

وتجمع أهالي المنطقة وحاولوا اللحاق باللصوص الذين فروا هاربين من موقع الحادث .

وسارع أحد الأشخاص بسيارته محاولا اللحاق باللصين فيما قام الأهالي بتجميع الأشياء الخاصة بالطبيبة التي تناثرت على الأرض.

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