لفقدان الوزن بفاعلية.. ما تريد معرفته عن ريجيم فصيلة الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هل يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي يعتمد على فصيلة دمك (O أو A أو B أو AB) على التقليل من الوزن والحصول على صحة أفضل؟

هذه هي الفكرة وراء نظام حمية فصيلة الدم، الذي ابتكره طبيب العلاج الطبيعي الأمريكي بيتر دادامو، وفق ما أورد موقعا "webmd" و"healthline".

ما هي حمية فصيلة الدم؟

تم تعميم نظام حمية فصيلة الدم، من قبل طبيب العلاج الطبيعي الدكتور بيتر دادامو في عام 1996، وكان كتابه، Eat Right 4 Your Type، ناجحًا بشكل لا يصدق، وكان من أكثر الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز، وتم بيع منه ملايين النسخ، ولا يزال يتمتع بشعبية كبيرة اليوم.

وفي هذا الكتاب، فإن الأطعمة التي تتناولها تتفاعل كيميائيًا مع فصيلة دمك، لذا إذا اتبعت نظامًا غذائيًا مخصصًا لفصيلة دمك، فسوف يهضم جسمك الطعام بشكل أكثر كفاءة، وستفقد الوزن وستحصل على المزيد من الطاقة ويساعد ذلك أيضا في الوقاية من الأمراض.

والنظام الغذائي الأمثل لأي فرد يعتمد على فصيلة دم الشخص، وهذه هي الطريقة التي من المفترض أن تأكل بها كل فصيلة دم:

النوع A:

يجب على الأشخاص من النوع A اتباع نظام غذائي غني بالنباتات وخالٍ تمامًا من اللحوم الحمراء، وهذا يشبه إلى حد كبير نظامًا غذائيًا نباتيًا.

النوع B:

يمكن لهؤلاء الأشخاص تناول النباتات ومعظم اللحوم (باستثناء الدجاج)، ويمكنهم أيضًا تناول بعض منتجات الألبان، ومع ذلك، يجب عليهم تجنب القمح والذرة والعدس والطماطم وبعض الأطعمة الأخرى.

النوع AB:

يوصف بأنه مزيج بين النوعين "A" و"B"، وتشمل الأطعمة التي يتم تناولها المأكولات البحرية ومنتجات الألبان والفاصوليا والحبوب، كما يجب عليهم تجنب الفاصوليا والذرة ولحم البقر والدجاج.

النوع O:

هذا نظام غذائي عالي البروتين يعتمد بشكل كبير على اللحوم والأسماك والدواجن وبعض الفواكه والخضروات، ولكنه محدود في الحبوب والبقوليات ومنتجات الألبان.

هل يأتي بنتجية؟

وجدت إحدى الدراسات أن البالغين الذين يتناولون النظام الغذائي من النوع A أظهروا علامات صحية محسنة، لذا فمن المحتمل أنك ستفقد الوزن ، لأن النظام الغذائي يمكن أن يكون مقيدًا للغاية.

هل له شروط معينة؟

تقدم حمية فصيلة الدم توصيات تستند فقط إلى فصيلة دمك، لذلك، إذا كنت تعاني من حالة مزمنة (مثل مرض السكري)، فقد يُطلب منك تناول نسبة عالية من البروتين، بينما قد يضطر شخص آخر مصاب بداء السكري إلى تجنب منتجات الألبان أو الدجاج، وقد يتعارض هذا مع خطة علاج مرض السكري الخاصة بك، لذا توصي جمعية السكري الأمريكية باتباع نهج عملي أكثر في تناول الطعام اليومي، كما يحذر من التركيز على أطعمة معينة.

كما يفشل النظام الغذائي لفصيلة الدم أيضًا في معالجة الحالات الأخرى مثل أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، ومن المؤكد أن أي فقدان للوزن سيكون له تأثير إيجابي على هذه الظروف، ولكن بغض النظر عن فصيلة دمك، يجب عليك اتباع نفس الإرشادات الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية (AHA) لنظام غذائي قليل الدسم وقليل الملح، وأيضًا، يجب أن يستهدف الجميع 150 دقيقة من التمارين الهوائية أسبوعيًا ويومين على الأقل من تمارين القوة في الأسبوع.

الخلاصة:

في حمية فصيلة الدم، ستتجنب الأطعمة المصنعة والكربوهيدرات البسيطة، وقد يكون ذلك كافيًا لمساعدتك على خسارة بعض الوزن.

ولا يوجد أيضًا أي بحث يثبت أن هذا النظام الغذائي يمكن أن يساعد في الهضم أو يمنحك المزيد من الطاقة.

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