الامارات | كتاب عن "سينما نبيلة عبيد".. والفنانة المصرية تقول: "حياتي الخاصة خط أحمر" !

شكرا لقرائتكم خبر عن كتاب عن "سينما نبيلة عبيد".. والفنانة المصرية تقول: "حياتي الخاصة خط أحمر" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الفنانة نبيلة عبيد، إقامة حفل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة فور انتهاء عطلة عيد الفطر، لتوقيع الكتاب الذي يحمل اسمها "سينما نبيلة عبيد" من تأليف الكاتب محمود قاسم، وهو أول كتاب كامل عن مسيرتها الفنية.

وبدأت عبيد الترويج للكتاب عبر حسابها على إنستغرام، قائلة: "كتاب عن سينما نبيلة عبيد، واستعراض مطول لجميع أفلامي في السينما المصرية.. بقلم الكاتب والباحث والمؤرخ السينمائي محمود قاسم، مفاجأة هتعجبكم، انتظروه قريباً".

ولن يتطرق الكتاب للسيرة الذاتية للفنانة نبيلة عبيد خاصة وأنها أعلنت سابقا أن حياتها الخاصة "خط أحمر" لأنها لا تخصها وحدها، وقالت: أرفض أن يتم تجسيد قصة حياتي، وسوف أكتب وصية بهذا الأمر.

وتابعت: صحيح أنني أكتب مذكراتي بنفسي، ولكن أرفض تماما تحويلها إلى عمل سينمائي أو درامي، لأن أعمال السيرة الذاتية تلقى فشلا كبيرا.

ويتضمن الكتاب رصدا لـ 86 فيلما سينمائيا لنجمة مصر الأولى خلال 50 عاماً، خاصة في الفترة من عام 1960 حتى عام 1990،، وفصول بأهم المخرجين الذين تعاونت معهم فى أعمالها أبرزهم يوسف شاهين، وصلاح أبو سيف، وعاطف سالم (مكتشفها)، ونيازى مصطفى، وحسن الإمام، وأحمد ضياء الدين، ثم حسين كمال، ومحمد راضي، وعلى عبدالخالق، وأشرف فهمى، ومحمد خان، وعاطف الطيب وسعيد مرزوق، وأحمد يحيى، وسمير سيف، وإيناس الدغيدى، وخالد الحجر، وغيرهم كما يتوقف أمام استلهامها لروايات الكاتب إحسان عبد القدوس، وتعاونها مع السيناريست مصطفى محرم.

يذكر أن نبيلة عبيد، أعلنت منذ عامين عن قرب صدور كتاب يرصد مسيرتها السينمائية، من إعداد المؤرخ الفني "محمود قاسم"، الذي عكف منذ العام 2018 على وضع دراسة بعنوان "سينما نبيلة عبيد" يرصد فيها تحولاتها الفنية وكيف تعاونت مع أكبر المخرجين والكتاب، لصناعة أفلام وضعتها بالصدارة تحقيقا للإيرادات في السينما المصرية ومنحتها لقب نجمة مصر الأولى.

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