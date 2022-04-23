الامارات | العثور على جثة امرأة عارية داخل حاوية قمامة في الجيزة

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة امرأة عارية داخل حاوية قمامة في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة في مصر، تكثيف جهودها لكشف غموض جريمة قتل، ضحيتها سيدة، وجدت مقتولة وعارية داخل صندوق قمامة جوّال في في أحد شوارع منطقة أكتوبر.

وقالت صحيفة مصرية محلية، إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة عارية داخل صندوق قمامة جوال بالحي 11 دائرة قسم أكتوبر ثاني.

واستمعت الأجهزة الأمنية لشهود عيان لكشف غموض الجريمة، في حين تم التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان للوصول إلى معلومات تحدد هوية المتهم بارتكاب الواقعة.

وجرى تحرير محضر، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم فحص بلاغات التغيب المحررة في الفترة الأخيرة بقسم شرطة 6 أكتوبر وشمال الجيزة لكشف هوية السيدة المجني عليها ومرتكب الحادث.

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