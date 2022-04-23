للسيدات.. إليك كيفية إنقاص وزنك عند الإصابة بمتلازمة تكيّس المبايض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أصبحت متلازمة تكيس المبايض (PCOS) اضطرابًا شائعًا للغاية في نمط الحياة، في حين أن الحالة تسبب مشاكل لخصوبة المرء أكثر من غيرها، بدون علاج حاضر، فإن الاقتراحات الوحيدة التي يمكن إثباتها والتي ينصح بها الخبراء للتحكم في الحالة وإدارتها هي تغيير نمط الحياة وفقدان الوزن.

تعد إدارة زيادة الوزن ومستويات السكر مع متلازمة تكيس المبايض أمرًا ضروريًا

ومع ذلك، وبقدر ما يبدو الحل سهلاً، فإن فقدان الوزن عندما يكون لديك متلازمة تكيس المبايض ليس بالأمر السهل، ويستغرق وقتًا أطول لإظهار النتائج، يمكن أن يؤدي اضطراب الأداء الهرموني والتمثيل الغذائي المتوتر ومقاومة الأنسولين والخلل الكظري إلى رفع مستويات مؤشر كتلة الجسم، في الواقع، فإن الكفاح من أجل إنقاص الوزن وزيادة الوزن غالبًا ما يكون من الآثار الجانبية لمحاربة متلازمة تكيس المبايض.

بعد قولي هذا، في حين أن العوامل المضادة قد تبدو محبطة بعض الشيء، إلا أنه ليس من المستحيل تمامًا إنقاص الوزن، يمكن أن يستغرق فقدان الوزن مع متلازمة تكيس المبايض وقتًا أطول من الوقت المعتاد، ولكن هناك طرق مضمونة للتأكد من الوصول إلى الهدف، إذا كان لديك متلازمة تكيس المبايض وتهدف إلى تقليل الكيلوجرامات، فإليك بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها، وفقا لموقع timesofindia.

ابدأي بتناول المزيد من الألياف

غالبًا ما يتم تجاهل نصيحة النظام الغذائي للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض وهي تضمين المزيد من الألياف، في حين أن الأطعمة الغنية بالألياف مفيدة جدًا في المساعدة على الهضم، فقد ثبت أيضًا أنها تحسن الأداء الهرموني لدى النساء، من الفواكه والخضروات إلى الحبوب الغنية بالألياف، تأكد من تلبية متطلباتك اليومية.

تناولي البروتين مع كل وجبة

من بين جميع العناصر الغذائية، البروتين هو الذي نميل جميعًا إلى الحصول على كميات أقل منه، لا يعد البروتين ضروريًا للوظائف الحيوية فحسب، بل إنه أيضًا عنصر حاسم لاستراتيجية جيدة لفقدان الوزن، إنه يعزز الشبع، ويبني كتلة العضلات، والأهم من ذلك أنه يعمل على استقرار مستويات السكر في الدم، وهو أمر ضروري لخفض الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

الدهون والكربوهيدرات عالية الجودة هي أيضًا شيء يجب التركيز عليه في نظامك الغذائي.

الوجبات الصغيرة المتكررة هي الأفضل

نصيحة غذائية أخرى تعمل بشكل أفضل لمعالجة زيادة الوزن ومتلازمة تكيس المبايض هي تناول وجبات صغيرة عالية الجودة في نظامك الغذائي، بدلاً من الوجبات الكبيرة، سيؤدي هذا أيضًا إلى التخلص من مشكلة فقدان الوجبات أو الإفراط في تناولها في المقام الأول، يعتبر التحكم في كمية الطعام طريقة رائعة لتعزيز إنقاص الوزن والحصول على المزيد من المكونات عالية الجودة في طبقك.

قللي من السكر المكرر المضاف من نظامك الغذائي

يمكن أن يكون السكر أسوأ عدو لك عندما تحاول محاربة زيادة الوزن، مع متلازمة تكيس المبايض، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض مقاومة الأنسولين ويجعل الشخص عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2، قد لا يكون من السهل قطع جميع أشكال السكر من نظامك الغذائي، ولكن حاولي التخلص من السكر المكرر والمضاف من طبقك، يمكن استبدال السكر الأبيض بمصادر صحية مثل العسل، أدخلي المزيد من الفاكهة في نظامك الغذائي، والتي تحتوي على سكريات طبيعية.

تمرني أكثر وركزي على تمارين القوة

على الرغم من أهمية الحفاظ على النشاط البدني وممارسة الرياضة كل يوم، فإن بعض أشكال التمارين تعمل بشكل أفضل في التخفيف من مسببات متلازمة تكيس المبايض وتعزيز فقدان الوزن، على وجه الخصوص، إذا كنت مضطرة لمحاولة إنقاص الوزن، فابدأي في التركيز على الانخراط في مزيد من تمارين القوة والوزن، أثبتت التدريبات مثل تدريب العضلات أنها أكثر فاعلية للنساء اللواتي يحاولن إنقاص الوزن ومحاربة مقاومة الأنسولين.

حاولي التقليل من مشتقات الألبان والجلوتين من نظامك الغذائي

غالبًا ما يوصى بالاستغناء عن منتجات الألبان والجلوتين من النظام الغذائي للمرأة التي تعاني من متلازمة تكيس المبايض ومشاكل هرمونية، قد يؤدي اتباع نظام غذائي غني بمنتجات الألبان إلى زيادة إنتاج هرمون الاستروجين وإزعاج مستويات مقاومة الأنسولين، مما قد يكون ضارًا بإدارة مستوى مؤشر كتلة الجسم ويزيد من تكيّس المبايض، من ناحية أخرى، قد يقلل تقليل الجلوتين من التهاب بعض المصابين بمتلازمة تكيس المبايض، في حين أن هذا قد لا يفيد الجميع، حاولي التقليل من منتجات الألبان والجلوتين من نظامك الغذائي ومعرفة ما إذا كان ذلك يحدث أي فرق، مع الخيارات السهلة المتاحة، قد لا يبدو الابتعاد عن منتجات الألبان أو الجلوتين سيئًا أيضًا.

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