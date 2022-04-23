موت الجنين برحم الأم.. الأسباب وكيفية تفادي ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الحمل رحلة طويلة تحمل الكثير من المفاجآت والمتاعب والمخاوف للأم، وتختلف طبيعة الحمل من سيدة لأخرى وفقا لحالتها الصحية والنفسية، ولعل أبرز هذه المخاوف هو موت الجنين برحم الأم خاصة بالشهور الأولى.

ويوضح دكتور عمر حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، وأستاذ مساعد النساء و التوليد و العقم بالقصر العيني، أن هناك حالات كثيرة حتى اليوم، عجز فيها الأطباء والخبراء عن تحديد الأسباب التي تؤدي إلى موت الجنين.

ولكن هناك بعض الأسباب الشائعة، مثل:

- إصابة الأم بمشكلات صحية منذ بداية الحمل، مثل ارتفاع ضغط الدم أو تسمم الحمل أو الإصابة بسكري الحمل.

- بذل الأم لمجهود عنيف خلال هذه الفترة، أو ممارسة العلاقة الحميمة بقوة خلال الفترة الأولى من الحمل.

- عدم وصول الماء والغذاء إلى الجنين عبر المشيمة، بسبب وجود خلل فيها.

- إصابة المرأة الحامل بالعدوى.

- خلل في انقسام الكروموسومات أو توزيعها، مما ينتج عنه أجنة مشوهة وتتوفى هذه الأجنة من تلقاء نفسها، رحمة من الله سبحانه وتعالى.

- ويضيف "عمرو حسن"، أن الأم خلال فترة الحمل يجب أن تحرص على المتابعة الدورية للحمل ومراقبة نمو الجنين وتطوره، وقياس ضغط الدم والسكر باستمرار، كما أنه من الضروري متابعة أعراض الحمل ومعرفة الطبيعي منها، حيث أن هناك أعراض يجب ألا تتجاهليها أثناء الحمل تدل على وفاة الجنين بالرحم منها:

- اختفاء أعراض الحمل بالتدريج، وتتمثل في الغثيان والقيء والدوخة والوخم.

- ظهور افرازات بنية اللون، أو دم متجلط ورائحة كريهة.

- عدم حدوث زيادة في حجم البطن.

- زيادة الشعور بالألم في أسفل الظهر، وتشنجات في الجسم.

- بعد الشهر الخامس، تشعر الأم بانعدام حركة الجنين ويجب التوجه فورا للطبيب في حالة ظهور أيان من هذه الأعراض.

ويؤكد دكتور عمرو حسن أنه لا يوجد مضاعفات للأم في حالة توفي الجنين بالرحم إلا بعد مرور 3 أسابيع، ويتم الفحص بالسونار ومعرفة عمر الجنين ومتى توقف عن النمو وتحديد موعد الوفاة.

وتتم عملية الإجهاض بالأدوية ومحفزات الطلق لنزول الجنين من فتحة المهبل، وفي حالة التعثر يلجأ الطبيب للفتح القيصري.

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