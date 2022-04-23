الامارات | المحطة الدولية تجري مناورة لتجنب الاصطدام بحطام فضائي

شكرا لقرائتكم خبر عن المحطة الدولية تجري مناورة لتجنب الاصطدام بحطام فضائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقوم محطة الفضاء الدولية بإجراء مناورة غير مخطط لها اليوم السبت لتجنب الاصطدام بحطام في الفضاء.

وقالت هيئة الفضاء الروسية "روسكوسموس" إنه "سيتم تشغيل محركات سفينة الفضاء "بروجرس إم إس-18" في الساعة الرابعة و30 دقيقة مساء بتوقيت موسكو (1330 بتوقيت جرينتش) . وترسو سفينة الشحن في المحطة.

وسيؤدي ذلك إلى تسريع محطة الفضاء الدولية، بمعدل متر واحد للثانية وتحركها إلى أعلى بواقع 1.8 كيلومتر.

وبعد إجراء هذا التصحيح، ستطير المحطة على ارتفاع 414 كيلومترا فوق الأرض، طبقا لما ذكرته هيئة "روسكوسموس".

ويبلغ أقصى ارتفاع للمحطة ما يزيد قليلا على 438 كيلومترا.

والحطام مشكلة متزايدة بالنسبة للسفر إلى الفضاء. وتحتاج محطة الفضاء الدولية بانتظام إلى تفادي الأجسام المتطايرة، حيث أن الاصطدام بها ربما يدمرها.

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