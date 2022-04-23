كورونا اليوم: روسيا تسجل عقارا جديدا.. ومريض يكافح الفيروس 17 شهراً قبل وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

روسيا تسجل عقارا جديدا

سجلت وزارة الصحة الروسية، عقارا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، باستخدام تكنولوجيا فريدة من نوعها، وتم إطلاق اسما على اللقاح سكاي فير.

وقالت الوزارة، إن الدواء وضع باستخدام تكنولوجيا فريدة تعتمد مادتيريتونافير، نيرماترلفير، الصيدليتين.

مريض يكافح الفيروس 505 أيام قبل أن يموت

استطاع مريض أن يكافح فيروس كورونا لمدة 505 أيام، فيما يُعتقد أنها أطول حالة مستمرة معروفة في العالم.

وقال العلماء إن المريض البريطاني المجهول الهوية - الذي توفي في النهاية - كان يعاني من ضعف شديد في المناعة، ولم يكشف المسعفون عن حالة المريض أو عمره أو ما إذا كان قد تم تطعيمه.

لكنهم درسوا تسعة مرضى مختلفين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بسبب عمليات زرع الأعضاء وفيروس نقص المناعة البشرية والسرطان. وكشف باحثون من كينغز كوليدج لندن ومؤسسة NHS وGuy’s وسانت توماس عن الحالات، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

أصيبت بكورونا مرتين بـ20 يوما رغم التطعيم.. والطب يشرح السبب

رغم تلقيها 3 جرعات لقاح، أصيبت امرأة عمرها 31 عاما بفيروس كورونا مرتين في غضون 20 يوما فقط، في حالة طبية نادرة منذ انتشار الوباء.

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن الفجوة الزمنية بين الإصابتين لدى هذه المصابة بـ"كوفيد 19" هي أقصر مدة سجلت على الإطلاق حتى الآن، وقال المصدر إن المرأة المصابة تعمل في مجال الرعاية الصحية في إسبانيا، مضيفا أنها أصيبت بالفيروس قبل أعياد الميلاد في ديسمبر 2021، ثم شخصت حالتها بالإيجابية مجددا في يناير 2022.

وينظر باحثون إلى هذه الحالة بمثابة مؤشر على أن المتحور "أوميكرون" قد يستطيع خداع جهاز المناعة لدى الإنسان، رغم إصابته السابقة بمتحورات أخرى من الفيروس، والمرأة التي أصيبت مرتين ملقحة بشكل تام، كما أنها تلقت جرعة ثالثة من التطعيم قبل 12 يوما من الإصابة الأولى، وفقا لسكاي نيوز.

وعند إجراء فحص دقيق لتسلسل الجينوم لدى المرأة الإسبانية، تبين أنها أصيبت بمتحورين مختلفين من فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين أول مرة أواخر 2019.

لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا