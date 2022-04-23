بعد توصية منظمة الصحة.. تعرف على أقراص باكسلوفيد لتقليل أعراض كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أعطت منظمة الصحة العالمية توصية قوية لأقراص فايزر المضادة للفيروسات للمرضى الذين يعانون من أشكال أخف من كوفيد والذين لا يزالون عرضة لخطر دخول المستشفى، ومع ذلك، هذا لا ينطبق على من تقل أعمارهم عن 18 عامًا والنساء الحوامل أو المرضعات.

أوصت منظمة الصحة العالمية بباكسلوفيد أكثر من ريمسيفير، وكذلك أكثر من حبوب مولنوبيرافير من ميرك والأجسام المضادة وحيدة النسيلة، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

لماذا ينصح بتناوله؟

استندت التوصيات إلى نتيجة بحثية أجريت في تجربتين تبين فيهما أن باكسلوفيد يمكن أن يقلل من خطر دخول المستشفى بنسبة 85٪، شارك ما مجموعه 3100 مريض في الدراسة.

قال خبراء منظمة الصحة العالمية إن العلاج الفموي لشركة فايزر يمنع دخول المستشفى أكثر من "البدائل المتاحة، ولديه مخاوف أقل فيما يتعلق بالأضرار من مولنوبيرافير، كما أنه أسهل في إدارته من ريمديزيفير الوريدي والأجسام المضادة، إنه "خيار أفضل" للعلاج للأشخاص غير الملقحين أو كبار السن أو الذين يعانون من نقص المناعة المصابين بـ كوفيد.

من المؤهل للحصول على الحبوب المضادة للفيروسات؟

قال خبراء منظمة الصحة العالمية إنه "خيار أفضل" للعلاج للأشخاص غير الملقحين أو المسنين أو الذين يعانون من نقص المناعة المصابين بـ كوفيد.

لكن الخبراء نفوا بشدة استخدامه لدى الأطفال (الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا) والنساء الحوامل والمرضعات.

كيف تأخذها؟

يجب أن يبدأ المرضى في تناول حبوب باكسلوفيد في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض - ثم تستمر الدورة خمسة أيام، لا يمكن إعطاء الدواء إلا عندما يكون المرض في مراحله المبكرة مما يؤكد على فهم أعراض المرض.

كيف تعمل الأقراص المضادة للفيروسات؟

تعمل الحبوب المضادة للفيروسات عن طريق الحد من تكاثر الفيروس وهذا هو سبب فعاليتها في مكافحة آثار العدوى عند تناولها في المرحلة المبكرة من العدوى.

يتكون باكسلوفيد من نيرماترلفير وريتونافير، بينما يمنع nirmatrelvir ، تكاثر الفيروس ، عند تناوله مع ritonavir ، فإنه لا يتحلل قبل إكمال عمله.

يقول تقرير الطب بجامعة ييل حول كيفية عمل باكسلوفيد: "عندما تتناول جرعة من ثلاثة أقراص، فإن اثنتين من تلك الحبوب ستكون نيرماتريلفير، الدواء الذي يمنع بروتين السارس- CoV-2 من التكاثر، والآخر هو ريتونافير، وهو دواء كان يستخدم مرة واحدة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ولكنه يستخدم الآن لزيادة مستويات الأدوية المضادة للفيروسات، كعلاج لـ COVID-19، يقوم ريتونافير بشكل أساسي بإيقاف عملية التمثيل الغذائي للنيرماترلفير في الكبد، بحيث لا ينتقل من جسمك بسرعة، مما يعني أنه يمكن أن يعمل لفترة أطول - مما يمنحه دفعة للمساعدة في مكافحة العدوى ".

هل باكسلوفيد فعال ضد أوميكرون؟

أجريت التجارب السريرية لـ Paxlovid قبل أن تظهر سلالة Omicron ، وفقًا لبيان رسمي صادر عن شركة Pfizer في 18 يناير 2022 ، تعمل الأقراص بفعالية ضد Omicron. "لقد صممنا PAXLOVID خصيصًا للاحتفاظ بنشاطه عبر فيروسات كورونا، بالإضافة إلى المتغيرات الحالية ذات الأهمية مع طفرات البروتين المرتفعة في الغالب.

بعد النتائج السريرية - تبين أن PAXLOVID يقلل من خطر الاستشفاء أو الوفاة بنسبة 90 ٪ تقريبًا مقارنة بالدواء الوهمي للمرضى المعرضين لمخاطر عالية عند علاجهم في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض - لقد شجعتنا هذه النتائج المختبرية الأولية "، وفقا لما قاله مايكل دولستين، دكتوراه في الطب، كبير المسؤولين العلميين لشركة Pfizer.

هل هناك آثار جانبية؟

وفقًا للتقارير، فإن الآثار الجانبية الشائعة المرتبطة بـ Paxlovid هي ضعف حاسة التذوق والإسهال وزيادة ضغط الدم وآلام العضلات.

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