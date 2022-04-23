7 أشياء سرية على متن طائرة لا يمكن إلا للطيارين استخدامها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يتمتع الطيارون بالعديد من الامتيازات، على الرغم من أنك ربما تعتقد أنك تعرف ما يفعله الطيار، فقد لا تعرف كل شيء عن الأشياء المسموح لهم باستخدامها، فعلى سبيل المثال، هل تعلم أنه يوجد في سقف قمرة القيادة زوج من الحبال التي يمكن أن تساعدهم على الهروب في حالة الطوارئ؟.

واستعرض موقع "برايت سايت"، قائمة من 7 أشياء مخفية عن الركاب ولكن يستخدمها الطيارون، فيما يلي:

1. غرفة نوم للراحة:

عندما يقومون برحلات طويلة المدى، وهذا يعني رحلة تستغرق أكثر من 6 ساعات، ويحتاج طاقم الطائرة إلى الراحة أيضًا، تمامًا مثل المضيفات، لذلك عادة ما تكون هناك غرفتا نوم مخفيتان حيث يمكن للطاقم أخذ قيلولة عندما يكونون مرهقين.

2. دش ومرحاض:

في الطائرات التجارية الأكبر حجمًا، يوجد أيضًا دش يقع جنبًا إلى جنب مع غرف النوم هذه حيث يمكن للطاقم الانتعاش بعد أخذ قيلولة، كما يمكنك حتى العثور على معدات هناك في حالة وجود حالة طوارئ.

تخيل أنك إذا احتجت إلى الطيران لمدة 14-16 ساعة، فقد لا تبدو بهذه الروعة أو رائحتك جيدة في نهاية تلك الرحلة، لذلك ، خلال هذه الرحلات الطويلة ، هناك دائمًا طاقم إضافي على متن الطائرة ليحل محل أولئك الذين يستريحون وفترات الراحة إلزامية لجميع طاقم الرحلة.

3. أقنعة الأكسجين للطوارئ:

في بعض حالات الطوارئ، على سبيل المثال ، عندما لا تكون الطائرة مضغوطة جيدًا، يحتاج الجميع إلى الأكسجين من مكان ما، والركاب لديهم أقنعة الأكسجين الخاصة بهم ، لذلك يجب أن يكون لدى الطيارين أغطية خاصة بهم.

وفي قمرة القيادة، توجد أقنعة خاصة للارتداء تقع على الجانب الأيسر لكل طيار، إنها أكثر تعقيدًا قليلاً من تلك الموجودة في المقصورة كما أنها تدوم لفترة أطول لأن الطيارين بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على حل المشكلة والهبوط بأمان.

4. فأس تحطم لاستخدامه في حالات الطوارئ:

على الرغم من أنه مخفي عن الركاب ، إلا أن الطيارين لديهم فأس تصادم تحت تصرفهم يمكنهم استخدامه إما لفتح الألواح لمكافحة حريق ، أو لكسر النافذة إذا لزم الأمر.

5. كاميرا فيديو:

يتواصل الطيارون طوال الوقت مع وحدة التحكم في الهواء من أجل التحقق من جميع تفاصيل الرحلة ، لكن بعض مقصورات القيادة تحتوي أيضًا على كاميرات فيديو تسجل الطيارين. يعرف طاقم الرحلة بذلك ، ويسجل أيضًا جميع بيانات الرحلة. يمكن التحقق منه لاحقًا لأسباب مختلفة.

6. حبال الهروب لإخلاء الطائرات:

في كل قمرة قيادة ، يوجد حبلين يمكن استخدامهما لإخلاء الطائرة من خلال النوافذ، ويبلغ طول الحبال بضعة أمتار وهي معقودة أيضًا، وهذا يساعد الطيارين على الانزلاق بسهولة أكبر.

7. انزلاق النوافذ للإخلاء:

من أجل استخدام تلك الحبال التي تحدثنا عنها أعلاه ، يجب عليهم إخلاء الطائرة بوسائل أخرى إذا لم يكن الباب خيارًا حسنًا ، والخيار الآخر هو النافذتان المنزلقتان على جانب كل طيار والتي تفتح للداخل، ويتم استخدامها كوسيلة للإخلاء في حالة الطوارئ.