كيفية عمل صنية وتحف من مادة الريزن في المنزل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تحظى المشغولات اليدوية عادة بقدر كبير من الاهتمام والشغف نحو تعلمها، وذلك لإحساس المتعة بالتعلم والإنتاج بالإضافة للعائد المادي.

من الفنون الحديثة والتي حازت بالإعجاب هو فن الريزن، وفي التقرير نستعرض ما هو وكيفية عمل صوان منه وأشكال مختلفة.

ما هو الريزن؟

الريزن هو مادة كيميائية سائلة، بعضها عديم الرائحة وآمن على الجهاز التنفسي، وهي الخام المستخدم في الصناعة، وتوضع بنسب معينة ومحددة ويتم خلطها بمادة مصلبة بنسبة معينة وهذه النسب بتختلف من كل تصميم للآخر.

وتختلف أنواع الريزن، بعضها يستخد للتحف والصواني والإكسسوارات والبعض الآخر في التربيزات والأرضيات والديكورات.

تستعرض المهندسة مها سعودي خلال لايف على صفحة "الخليج 365" على "فيسبوك"، الخطوات اللازمة لعمل صنية من الريزن والأخطاء التي يجب عليك تجنبها.

1- خلط النسب بين خام الريزن والمصلب الخاص به بحسابات دقيقة، والريزن المستخدم في الفيديو يتم الخلط بنسبة 4 إلى 1.

2- يتم الخلط بين الريزن والمصلب في كوب من الزجاج والتقليب بملعقة خشبية وذلك لتجنب التفاعلات الكيميائية، ويستمر التقليب حتى يتم التجانس بين المواد.

3- إضافة اللون للخليط ويمكنك أيضاً إضافة أوراق الذهب أو الفضة، ولكن يجب مراعاة الخلط في أكواب من الورق والتقليب جيداً وتترك المواد فترة لا تتجاوز نصف ساعة.

4- نحضر إطار من السيلكون للشكل المراد الحصول عليه وليكن شكل الصنية كما هو موضح بالفيديو.

5- إضافة الخليط حسب الذوق الفني والرؤية وتوزيع الخليط بشكل متساوي في جميع أجزاء قالب السيليكون.

6- بعد 12 ساعة يتم إضافة طبقة أخرى خليط من الريزن والمثبت ويمكنك غرس مقابض إذا شئت.

7- يترك القالب حتى يجف في جو مناسب لمدة أسبوع، وبعدها يمكنك الحصول على الشكل النهائي.