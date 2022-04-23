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الامارات | أمطار رعدية على المدينة المنورة

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المدينة المنورة - واس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على المدينة المنورة وبعض المناطق الأخرى.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة 11من صباح اليوم السبت وتستمر حتى التاسعة مساء.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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