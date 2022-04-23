الامارات | أمطار رعدية على المدينة المنورة

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على المدينة المنورة وبعض المناطق الأخرى.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة 11من صباح اليوم السبت وتستمر حتى التاسعة مساء.

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