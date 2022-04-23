الامارات | شرطة جدة تقبض على شخص اعتدى على زوجته بالضرب

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جدة تقبض على شخص اعتدى على زوجته بالضرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبضت شرطة محافظة جدة في المملكة العربية السعودية على مواطن سعودي اعتدى بالضرب على زوجته، مما أدى إلى تعرضها لإصابات، وحبسها داخل المنزل. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App