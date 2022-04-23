الامارات | بعد عقود على جريمته... تكساس تعدم "عميد" المحكومين

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عقود على جريمته... تكساس تعدم "عميد" المحكومين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أكثر من ثلاثين عاما على جريمة قتل أدين بها، نفذت ولاية تكساس الأميركية الخميس الماضي ، حكم إعدام في حق أقدم سجين صدرت في حقه هذه العقوبة، وذلك رغم مناشدات أطلقها معارضو الإعدام للرأفة به.

وتلقى كارل بونتيون (78 عاما) حقنة قاتلة في سجن هانتسفيل في تكساس على ما أفادت سلطات السجون في الولاية.

وقال كارل بونتيون في كلماته الأخيرة "أشعر بالندم على ما قمت به. أنا مستعد للموت".

وكانت عائلة الضحية وكذلك شرطي حاضرين أثناء تنفيذ الحكم، وفقما ذكرت "فرانس برس".



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