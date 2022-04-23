الامارات | وفاة 8 أشخاص وإصابة العشرات في انقلاب حافلة على طريق المدينة المنورة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة العشرات في انقلاب حافلة على طريق المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة الرياض السعودية أن 8 أشخاص توفوا وأصيب 43 آخرون في حادث انقلاب حافلة على طريق المدينة المنورة "طريق الهجرة السريع" في السعودية.

ونقلت الصحيفة عن مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة أن غرفة عمليات الهلال الأحمرتلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب باص على طريق الهجرة السريع.

وتأكد وجود 51 حالة في موقع الحادث، منها 3 إصابات خطيرة، 10 إصابات متوسطة، 30 حالة مستقرة، 8 حالات وفاة، وتم نقل 5 حالات عن طريق باص الاصابات المتعددة، فيما نقلت الحالات الأخرى إلى مسشفيات المنطقة بالتنسيق مع عمليات الصحة.

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