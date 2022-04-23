توقعات الأبراج وحظك اليوم 23/4: ضغوطات ومشاكل لهؤلاء.. ومكافأة وتقدير لهذا البرج

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

برج الحمل

مهنيًا: على الرغم من قائمتك الكبيرة من المهام، ولكن يجب أن تأخذ قسط من الراحة.

عاطفياً: المناقشة مع شريك حياتك تحسن صحة العلاقة بينكم.

مالياً: تحتاج شركاء جدد لفهمك في العمل جيدًا.

- برج الثور

مهنيًا: يتطلب منك القيام بالمزيد من المهام في عملك.

عاطفياً: يبدو أنك قد تقابل شخصًا يتمتع بالكاريزما.

مالياً: تتمكن من الحصول على زيادة أو ترقية من خلال إظهار مقدار ما يمكنك القيام به.

- برج الجوزاء

مهنيًا: تجنب العبوس في العمل سيطيح بك في هذه الأوقات العصيبة.

عاطفياً: ستقابل شخصك المفضل اليوم، وسرعان ما ستمتلك قلبه.

مالياً: عليك أن تكون صبورًا في العمل لتحقيق ما تريده وزيادة دخلك.

- برج السرطان

مهنيًا: ابتعد عن ما يريد أحباطك، وتألق في عملك الفرصة معك اليوم .

عاطفياً: يرغب شريكك في الخروج والتنزه معك وقضاء بعض الوقت العاطفي لتقوية علاقتكم .

مالياً: تنظم أمورك المالية بشكل جيد، وتسدد جميع ديونك.

- برج الأسد:

مهنيًا: أبتعد عن ما يريد إحباطك، وركز على الأمور الإيجابية.

عاطفياً: لديك فرصة رائعة اليوم لإحداث تغيير في الطريقة التي تتعامل بها مع شريك حياتك.

مالياً:يجب الأخذ بنصيحة من حولك، لتجنب صرف الكثير من الأموال.

- برج العذراء

مهنيًا : يساعدك انتقاد الآخرين أو مدحهم على معرفة ما إذا كان يجب عليك إجراء تغيير أو الاستمرار في نفس المسار.

عاطفياً: تشعر ببعض التوتر مع الشريك، تعامل مع الأمر بحكمة.

مالياً: سيتحسن دخلك بصورة واضحة خلال الساعات المقبلة.

- برج الميزان

مهنيًا: يمكن أن يقودك التواصل مع الآخرين إلى المكان الذي تريد أن تكون فيه بالضبط. الفرصة في انتظارك.

عاطفياً:ضرورة التواصل مع شريك حياتك، لتطور العلاقة بينكم.

مالياً: أنت بحاجة لمراجعة حساباتك ومصروفاتك الفترة الحالية.

- برج العقرب

مهنيًا: تشعر بالراحة في بيئة العمل، ما يساعدك على تحقيق نجاح هائل.

عاطفياً: تحتاج الخروج في مغامرة مع شريك حياتك، لتحسين التواصل بينكم.

مالياً: يجب الحرص على عدم صرف المال بكثرة في أمور لا تستدعي ذلك.

- برج القوس

مهنيًا: عملك يساعدك على تحقيق أهدافك التي تسعى لها بشكل جيد.

عاطفياً: تمر بصعوبات مع الشريك، تجازوها بحكمة وعقل.

مالياً: لديك تحسن على الصعيد المالي، ولكن احذر التبذير.

- برج الجدي

مهنيًا: تساعدك طاقتك الجسدية القوية على المثابرة في تحديات اليوم.

عاطفياً: يجب أخذ قسط من الراحة حول علاقتك بشريك حياتك.

مالياً: كن حذرا فأنت كثير الإنفاق.

- برج الدلو

مهنيًا: تمر ببعض الضغوطات والتوتر في عملك، لذا إبطاء قوتك تعيدك سريعًا.

عاطفياً: تقابل اليوم شخصا جديدا تشعر بالحب تجاهه.

مالياً: تشعر بالقلق وعدم الشعور بالرضا هذا الأسبوع، ما يؤثر على دخلك.

- برج الحوت

مهنيًا: لقد توصلت إلى توافق أكبر وأوضح مع نفسك، ما يساعدك على اتخاذ أفضل القرارات فيما يتعلق بعملك.

عاطفياً: مشاركة شريك حياتك، يقوي علاقتك العاطفية.

مالياً: ستقوم بدفع جميع فواتيرك المتأخرة.