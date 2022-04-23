الامارات | لبنان..إنتحار سجينة سورية متهمة بقتل زوجها

شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان..إنتحار سجينة سورية متهمة بقتل زوجها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدمت سجينة من الجنسية السورية على شنق نفسها في سجن النساء بمنطقة زحلة، بعد أقل من شهرين من ارتكابها جريمة قتل زوجها، حيث أقدمت على شنق نفسها في غرفة الحمام داخل سجن النساء في زحلة.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية أن السجينة كانت أوقفت منذ أكثر من 40 يوماً على خلفية قتل زوجها ورميه في حفرة قريبة من منزلهما في أعالي منطقة زحلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news