الامارات | المؤبد لرجل تركي قتل سيدة في الشارع بسيف ساموراي

شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد لرجل تركي قتل سيدة في الشارع بسيف ساموراي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقر القضاء التركي في مدينة إسطنبول، السجن مدى الحياة على رجل أدين بقتل امرأة بسيف ساموراي في نوفمبر الماضي، وهي الحادثة التي أثارت موجة عالمية من الجدل.

وقالت وكالة أنباء «الأناضول» التركية أن الجاني أدين بارتكاب جريمة القتل العمد «بنية وحشية والتعذيب».

وتعد أحكام السجن مدى الحياة أشد الأحكام الممكنة منذ أن ألغت تركيا عقوبة الإعدام في عام 2002، كونها لا توفر أي فرصة للإفراج المشروط.

وأظهرت لقطات كاميرا أمنية أن المتهم جوكتوغ بوز هاجم في 9 نوفمبر الماضي المهندسة المعمارية باشاك جنكيز (28 عاما) بسيف ساموراي إذ كانت تمشي في الشارع بمنطقة أتاسهير في إسطنبول،

وتوفيت جنكيز في وقت لاحق بالمستشفى.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، لم يكن المهاجم والضحية يعرفان بعضهما البعض.

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