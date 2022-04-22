الامارات | علقت رأسه في إطار سيارة لأيام.. إنقاذ ثعلب من الموت "بمعجزة" !

شكرا لقرائتكم خبر عن علقت رأسه في إطار سيارة لأيام.. إنقاذ ثعلب من الموت "بمعجزة" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أن قضى أياما ورأسه عالقة وسط إطار سيارة قديم، نجح متطوعون في مساعدة جرو ثعلب وتخليصه من المأزق المميت الذي وقع فيه.

وقالت جمعية الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات "RSPCA"، إن أسرة في أوربينغتون بإنجلترا، أبلغت عن ولادة ثعلبين في حظيرة بحديقتهم، لكن لم تُر أم الحيوانات منذ فترة.

واتصلت الأسرة بالجمعية، عندما اكتشفت أن رأس أحد الجراء عالق في قلب إطار قديم.

ووفق "سكاي نيوز عربية" قال رودني كيني، وهو أحد المنقذين العاملين في الجمعية: "علمت أنه لم يكن هناك وقت لأضيعه، إذ من المحتمل أن الجرو كان عالقا منذ عدة أيام من دون طعام أو ماء، لذلك كان يجب إطلاقه في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "الثعالب الصغيرة فضولية بشكل لا يُصدق، وغالبا ما نستدعى للتعامل مع الجراء التي أوقعت نفسها في مأزق".

وأوضح كيني أن أصحاب المنزل حملوا الإطار بالثعلب إلى الخارج، مستطردا: "مع وجود مساحة أكبر للعمل فيها واستخدام الصابون السائل، تمكنت برفق من إخراج رأس الحيوان من الإطار وبدا أنه في حالة جيدة رغم محنته".

وأشار إلى أن "الجرو وإخوته أصغر من أن يعتنوا بأنفسهم"، موضحا أنه "إخوته نقلوا إلى مركز متخصص في رعاية الحيوانات البرية".

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