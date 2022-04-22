سلي صيامك| لماذا تشعر أحيانا بأن شخص ما يراقبك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هل سبق لك أن شعرت يومًا بأن هناك شخصًا ما يحدق بك من خلف ظهرك، حتى لو لم تتمكن من رؤيته في الواقع؟ لست وحدك، هذه تجربة مشتركة بين كثير منا.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أسباب الشعور أحيانًا بأن شخص ما يراقبك، وفقاً لما ورد في موقع "brightside".

- شعور الدماغ بأن شخص ما ينظر إلينا حتى لو لم نر ذلك:

أفادت الأبحاث، إن المرء قادر على الشعور بما إذا كان شخص ما ينظر إليه مباشرة، حتى لو لم ير ذلك بوعي، وهو ما يمكن أن يفسر سبب شعورك بأنك تحت المراقبة.

- خطأ في التفسير:

الشيء الآخر الذي يمكن أن يؤكد هذا الشعور، بل ويجعله يحدث بشكل متكرر، هو عندما تستدير وترى أن هناك شخصًا ما ينظر إليك بالفعل، على الرغم من أن هذا قد يبدو بمثابة تأكيد على وجود شخص ما يحدق طوال الوقت، إلا أن الشخص الذي نظر إليك ربما يكون فعل ذلك لمجرد أنك نظرت إليه فجأة.

سلي صيامك|على شكل حذاء وآخر مقلوب.. أغرب تصاميم المنازل حول العالم

- دليل صغير يضعك في حالة تأهب:

يمكن أن يكون سبب الشعور بالمراقبة بسبب دليل صغير، مثل شيئًا ما رأيته من زاوية عينك، أو صوتًا خافتًا قادمًا من مكان لم يتم الكشف عنه، أو أي شيء لست متأكدًا منه، هذا بالإضافة إلى ذلك، حقيقة أنك لا تستطيع رؤية ما وراء ظهرك يمكن أن يعطيك انطباعًا بأن هناك شخصًا خلفك يراقب خطواتك، حتى لو لم يكن الأمر كذلك.

- إذا لم تكن متأكدًا، فربما تكون الإجابة "نعم":

وفقًا لدراسة من جامعة سيدني، عندما يتلقى الأشخاص إشارات بصرية محدودة حول بيئتهم، مثل ما إذا كان الظلام أو إذا كانوا يرتدون نظارات شمسية، ولا يمكنهم تحديد ما يحدث بالضبط، فإنهم يميلون إلى الاعتماد على تجربتهم السابقة، هذا يجعلهم أكثر عرضة للاعتقاد بأنه يتم التحديق بهم، خاصة في الحالات التي يكونون فيها غير متأكدين.