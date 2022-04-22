عندك سبوع؟.. إليك 5 هدايا مميزة يمكنك تقديمها لـ"الضيف الجديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - ربما تحتار عند دعوتك لحضور "سبوع مولود" أحد أقاربك أو أصدقائك، في اختيار الهدية المناسبة لـ"الضيف الجديد".

ولهذا تقدم خبيرة الإتيكيت هالة العزب، في السطور التالية، أبرز الهدايا في هذه المناسبة، وفقا لتصريحاتها لـ"الخليج 365"، خلال النقاط التالية.

1- ملابس المولود

من أهم استعدادات "سبوع البيبي" شراء الأهل الملابس التي يرتديها المولود، ولكن إذا كان البعض يرغب في شراء ملابس أخرى للمولود، يفضل أن تكون مختلفة من حيث الألوان والتصميمات، كما يمكن كذلك أن تكون مناسبة للمرحلة التالية لعمر الطفل، حتى يكون للهدية قيمة، وتنال إعجاب أهل المولود، كما يمكن أن تقدم على هيئة أزهار أو أشكال هندسية لجذب الأنظار إليها.

2- تورتة البامبرز

ليست تورتة بالمعنى المتعارف عليه، لكنها مجموعة من الحفاضات يتم وضعها بصورة متجاورة بحيث تكون شكل التورتة في النهاية، ويمكن أن يقدمها الصديق أو القريب، كنوع من التعبير عن فرحته بقدوم المولود الجديد.

وقد يعتبر البعض أن ذلك غير كافِ كـ"هدية" يمكن تقديمها في هذه المناسبة السعيدة، لذلك يمكن أن يقدم بجوارها عددا من متعلقات المولود مثل زجاجة الرضاعة "الببرونة" والتيتينا "اللهاية"، وبقية المتعلقات مثل الكرسي المتحرك الذي يوضع عليه الطعام، كما يمكن أن يرافق ذلك وسائل تمشيط وتهذيب الشعر ولكن يراعى أن يتم اختيار هذه الأشياء من أنواع البلاستيك الجيدة.

3- آلة الإنذار

جهاز يوضع بجوار الطفل أثناء نومه، يصدر صوتا إذا ما استيقظ من نومه فجأة، لمعرفة الأم بذلك، حتى لا يتعرض الطفل للخطر، يمكن أن يتم ربط هذه الألة بجهاز الموبايل حتى تتمكن الأم من سماع الصوت الذي يصدره فور استيقاظ رضيعها.

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4- سرير

هناك من الأسرَّة ما يتناسب مع الأطفال الرضع، حيث يوجد أسرَّة صغيرة مصنوعة بشكل جيد، وهو عبارة عن "عش" صغير يوضع فيه الرضيع للشعور بالأمان والراحة، يتميز بكونه سهل الحمل ويمكن نقله من مكان لآخر، فهو صنع للأطفال من هذا العمر، ويحتوي من الداخل على مواد لينة لتحافظ على الطفل أثناء النوم دون حدوث مشاكل صحية له.

5- مريلة سيليكون

من العادات أن يتم وضع "مريلة" للأطفال أثناء تناولهم الطعام، ولكن هناك ما هو مصنوع من السيليكون، حتى لا يتم تسرب الطعام إلى لملابس الطفل.

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