الامارات | ما هي حقيقة اعتقال رشا شربتجي مخرجة "كسر عضم" من قبل الأمن السوري ؟!

شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي حقيقة اعتقال رشا شربتجي مخرجة "كسر عضم" من قبل الأمن السوري ؟! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر اسم المخرجة رشا شربتجي التريند بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتقالها بسبب الخلافات الأخيرة حول مسلسل “كسر عضم”.

واختارت شربتجي للرد على تلك الأنباء عبر مقطع مصور من كواليس العمل الذي مازالت تتابع تصويره خلال الشهر الرمضاني.

وظهرت المخرجة السورية وهي تتوسط كادر العمل من فنانين وفنيين، نافية تلك الأخبار بطريقتها.

حيث بدت رشا شربتجي بحماس كبير والسعادة طاغية عليها، مؤكدة بأنها تتابع تصوير الحلقات الأخيرة من العمل.

خاصة وأن عددا من الأخبار تناول اعتقال شربتجي على خلفية اتهامات الكاتب السوري فؤاد حميرة لها بسرقة فكرة العمل من نصةقديم له.

كما تجاهلت المخرجة السورية كل الأخبار وتقدمت بالشكر إلى كل من قدم لها التهاني والتبريكات بمناسبة عيد ميلادها الـ 46.

وقالت في منشور كتبته على صفحتها: “شكراً لكل حدا قال كلمة طيبة، ولكل شخص تذكرني بيوم عيد ميلادي، قلبي بيكبر بهي المحبة”

وتابعت: “واسمحولي أتشكر فريق مسلسل #كسر_عضم بالتحديد من فنانين وفنيين اللي احتفلوا فيي اليوم بالكواليس، غمرتوني بلطفكن وذوقكن”.

الجدير بالذكر أن مسلسل “كسر عضم” الذي تخرجه رشا شربتجي يتصدر التريند منذ الحلقات الأولى بسبب جرأة الأفكار المطروحة فيه.

حيث أن العمل واجه إنتقادات لاذعة و توعد عدد من النقابات في سورية صناع العمل برفع دعاوى قضائية ضدهم.

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