الامارات | هل انفصلت أصالة عن زوجها؟ ولماذا كتب ابنها "تبدو مجنونة"؟

شكرا لقرائتكم خبر عن هل انفصلت أصالة عن زوجها؟ ولماذا كتب ابنها "تبدو مجنونة"؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سرت شائعات قوية في الأيام الأخيرة عن انفصال النجمة السورية أصالة عن زوجها الشاعر فائق حسن، وتعززت الأقاويل بعد أن غاب عن حفلها الأخير الذي أقامته في متحف الحاضرة في العاصمة المصرية، القاهرة، واقتصر حضور حفل أصالة نصري على ابنتها شام الذهبي، وزوجها أحمد هلال، وكذلك خالد نجل الفنانة، والمقربين منهم أيضاً.

وقامت ابنة الفنانة أصالة نصري، شام الذهبي بتوثيق مجموعة من الصور من خلف كواليس الحفل، واكتفت برسم إيموجي القلوب، في أحدث ظهور لابنة النجمة السورية، التي كانت تقضي شهر عسلها في سويسرا.

أما خالد الذهبي، نجل المطربة السورية، فقد رافق والدته قبل حفلتها الموسيقية إلى المسرح وتغزل بجمالها وإطلالتها، وقال في الفيديو الذي نشره على الستوري عبر حسابه على إنستجرام: "أحبك يا أمي وتبدو مجنونة يا روحي".

فيما لم يمر غياب فائق حسن، زوج أصالة، عن حفلها دون أن يلاحظه أحد من قبل الجمهور الذي تساءل عن السبب، خاصة أن الأمر جاء بعد شائعات مجهولة انتشرت في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل تدعي انفصالهما.

لكن هذه الإشاعة لم تدم طويلا بعد أن تم دحضها بالتفصيل، وأكد العديد من المتابعين والمقربين من المطربة السورية أن الأخيرة تعيش حياة سعيدة جداً مع زوجها فائق حسن، ويشاركان لحظاتهما وأوقاتهما السعيدة مع الجمهور.

وعزا متابعون غياب فائق حسن عن حفل أصالة إلى انشغاله بعمله مع الفنان ماجد المهندس، إذ يعمل مديرا لأعمال المهندس، ولم يتمكن من حضور حفلها في القاهرة.

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