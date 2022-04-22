الامارات | صاعقة رعدية تضرب قطيعاً من الإبل في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن صاعقة رعدية تضرب قطيعاً من الإبل في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضربت صاعقة رعدية مساء الخميس، قطيعًا من الإبل غرب محافظة عفيف في السعودية، وأدت إلى نفوق خمسة منها، وذلك إثر الأمطار المتفرقة التي تشهدها مناطق مختلفة من محافظتي عفيف ومهد الذهب وما حواليهما من عصر الخميس.

وأظهر مقطع فيديو متداول، أثر الصاعقة الرعدية ونفوق الإبل التي أصابتها وقت هطول الأمطار والزوابع الرعدية، بالقرب من منطقة مغيران (بين عفيف ومهد الذهب). وفقا لصحيفة سبق.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا مساء أمس، يتوقع خلاله حدوث رياح نشطة وسحب رعدية يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية على عفيف والدوادمي من الساعة 9:00 مساء حتى الواحدة صباح الجمعة.

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