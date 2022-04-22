الامارات | تفاصيل صادمة حول وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة في حريق منزلهم بالقطيف

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صادمة حول وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة في حريق منزلهم بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي 4 أشخاص من عائلة واحدة حرقًا أمس الخميس في مدينة صفوى التابعة لمحافظة القطيف بالسعودية، حيث وقعت الحادثة المأساوية بعد اندلاع حريق في منزلهم استخدمت فيه مادة مشتعلة، ما يدل على وجود شبهة جنائية.

وأفاد شهود عيان أن الأسرة كانت محاصرة في إحدى الغرف ولم يتمكن الجيران من إنقاذهم بعدما حاولوا الدخول من إحدى النوافذ إلا أنهم لم يتمكنوا بسبب وجود قضبان حديدية "شبك حرامي"، وفقاً لصحيفة "سبق".

وباشر الدفاع المدني الحريق وتم نقل رفات الضحايا البالغ عددهم 4 أشخاص هم الأب والأم وشاب وشابة وبدأت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة وتحفظت على شاب من العائلة .

ولاحقا كشفت مصادر عائلية لصحيفة جهينة الإخبارية إن الضحايا الأربعة لحريق المنزل هم أب وزوجته وشاب وشابة من أبنائهما وأن الفاعل المشتبه به هو أحد أفراد العائلة في الثلاثينات من العمر.

وبحسب المصدر فقد عمد الجاني الذي لا يقيم بنفس المنزل إلى إشعال الحريق الذي أودى بحياة الضحايا الأربعة وقد تعرض نفسه إلى إصابات في الحريق ويخضع للعلاج بالمستشفى حاليا.

ووفقا للمصدر العائلي لم يعرف عن الجاني أنه مصاب بأية أمراض نفسية.

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