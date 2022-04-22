منها صالة الأوكسجين.. أنشطة توفرها المطارات للتخلص من الملل أثناء الانتظار

محمد اسماعيل - القاهرة - يتوقف المسافرون كثيرًا في عدد من مطارات العالم "ترانزيت"، وأحيانا ينتظر البعض ما بين 6 أو 12 داخل الصالة، ما يزيد من الشعور بالملل.

لذا قررت عدد من المطارات حول العالم، إضافة أنشطة مختلفة لمساعدة المسافرين على تجاوز الوقت، بحسب ما أوضح موقع "curiosity".

-لوس أنجلوس

توفر مطارات لوس أنجلوس عدد من الكلاب التي يطلق عليها اسم "الكلاب العلاجية"، التي تتفاعل مع المسافرين بشكل لطيف ومريح يساعدهم على التخلص من التوتر.

-مطار هانيدا(HND)، طوكيو

يوفر مطار طوكيو، مطعم على شكل قبة فضائية وهو الأول من نوعه في المطار، وهو بمثابة نزهة منفصلة وليس ساحة انتظار.

-ناريتا الدولية (NRT) ، طوكيو: صالة الأوكسجين

إذا سافرت إلى اليابان، فمن المحتمل أن تأتي إلى ناريتا، وغالبًا ما تكون الرحلة مرهقة جدا، لذا يمكنك الاستراحة في Juko Oxygen Lounge ، وهو ساحة بسيطة تحتوي على مضخات أكسجين لها نكهات مختلفة يمكنك الاختيار منها ما تشاء، مثل القرفة.

-فانكوفر الدولية (YVR): حوض السمك في الموقع

يمكنك الغوص تحت الأمواج في معرض مطار فانكوفر أكواريوم، وسترى ثعابين الذئاب، وسقف بألوان قوس قزح، وعشب البحر الملون وعدد 20000 من النباتات البحرية.

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-إنتشون الدولية (ICN) ، سيول، ساحة التزلج على الجليد

هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها في Incheon International، بما في ذلك التصوير أو زيارة متحف ثقافي، ولكن ما يميز المكان هو ساحة التزلج على الجليد المجانية المتاحة طوال العام، والغابة الجليدية الموسمية.

-مطار زيوريخ (ZRH)، زيوريخ: محمية طبيعية

تشتهر سويسرا بمناظرها الطبيعية الخلابة، فليس من الغريب أن تجد محمية طبيعية في مطار زيوريخ تبلغ مساحتها 182 فدانًا.

-مطار شيفول في أمستردام (AMS)، أمستردام: متحف الفن

يعد متحف Rijksmuseum في أمستردام واحدًا من أشهر المتاحف في العالم، حيث يمكنك مشاهدة لوحات لأساتذة هولنديين في الصالة، ويعتبر هذا المطار هو الوحيد في العالم الذي يشبه متحف فني يعود للقرن السابع عشر.

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