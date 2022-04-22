الامارات | بعد أيام من وفاة طفله .. رونالدو يطمئن محبيه على مولودته الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام من وفاة طفله .. رونالدو يطمئن محبيه على مولودته الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة حديثة لمولودته الجديدة بعد أيام من إعلانه وفاة طفله التوأم ورحب بعودة صديقته جورجينا وطفلتهما الصغيرة عبر الانستجرام، قائلًا :" وأخيرا في منزلنا السعيد بعد أن عادت جورجينا برفقة طفلتنا للبيت. أشكر الجميع على مشاعرهم وكلماتهم الرقيقة ودعمهم لنا".

وأضاف: "شعرنا بالحب والاحترام الذي تحظى به لعائلتنا بفضل تعليقاتكم المواسية .. والآن حان الوقت لنكون ممتنين للحياة".

وجاء ذلك بعد إعلانه وفاة طفله أثناء الولادة وطالب ببعض الخصوصية في بيان رسمي قائلاً : "نعلن بحزن بالغ وفاة طفلنا الصغير. هذا هو أسوأ أنواع الألم الذي يمكن أن يشعر به أي أب أو أم. ولادة طفلتنا تمنحنا القوة في هذه اللحظات وتعطينا بعض الأمل والسعادة. نحن محطمون بسبب هذه الوفاة، ونسألكم أن تمنحونا بعض الخصوصية".

ويذكر أن كريستيانو رونالدو غاب عن مباراته الأخيرة بسبب وفاة ابنه الرضيع وحصل على تعاطف و تضامن كبير من قبل جمهوره الذي وقف في ملعب أنفيلد في المدرجات في الدقيقة السابعة مرددين: ”لن تسير وحدك“ وسط تصفيق جماهير يونايتد.

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