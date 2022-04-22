مع اقتراب العيد.. أبرز أماكن تصوير "فوتوسيشن الزفاف" في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يبدأ العرسات تحضيرات ليلة العُمر، بداية من اختيار الفستان والبدلة ومكان القاعة وديكوراتها، حتى التجهيزات الأخيرة للشقة وغيرها.

وأصبح مكان التصوير لتسجيل ذكرى جميلة عالقة، اختيار أساسي بين تحضيرات ليلة حفل الزفاف، لذا نقدم لكم أبرز أماكن التصوير الفوتوغرافي بالقاهرة.

- حديقة الأسرة بالرحاب:

تقع بمدينة الرحاب على مساحة 35 فدانًا، وتتميز بوجود العديد من الأماكن الجذابة لمحبي الطبيعة والمساحات الخضراء.

- جزيرة المعادي:

تتميز بالحدائق ذات المساحات الخضراء الشاسعة التي تساعد في التقاط أجمل الصور، وتتكون من مجموعة جزر تربطها ببعضها عدة جسور ويوجد بها العديد من الكافيهات.

- حديقة الطفل:

تقع في مدينة نصر وتتميز بالمساحات الخضراء والجو المناسب لالتقاط صور ذات خلفيات رائعة، وتظل الأنسب لأصحاب الميزانيات المحدودة. ويبلغ سعر "السيشن" 300 جنيه شامل المصور والكاميرا والعرسين.

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- حديقة الأزهر:

من أفضل الأماكن المفتوحة لجلسات التصوير، والتي تتمتع بالمساحات الخضراء والجو المناسب لالتقاط صور ذات خلفيات رائعة.

- حديقة الأندلس بالزمالك:

تقع عند مدخل الزمالك وتعتبر من الحدائق العريقة التي تقع على النيل، وهي عبارة عن جزأين: جنوبي عربي أندلسي، وآخر شمالي فرعوني، ويعتبر الجزء الأندلسي أجمل في التقاط صور العرائس، نظرا لتميزه بوجود نافورة كبيرة، وأمامها مبنى كبير وسطه تمثال للشاعر أحمد شوقي.

- حديقة الأسماك:

تقع في شارع الجبلاية على بعد 500 متر من نهاية كوبري أبو الفدا بالزمالك، وتتميز بالمناظر الخلابة والأشجار النادرة، خصوصا عند الجبلاية.

- قصر محمد علي بالمنيل:

من القصور المبنية على الطراز الإسلامي ومناسب جدا للعروسين اللذان يميلان للأماكن التاريخية والحضارية.

ويحتوي على العديد من القاعات والتحف والإضاءة الممتازة واللوحات الحضارية التي تضفي بهجة، وتساعد المصور على التقاط أفضل الصور، ويمكنك التصوير أيضا خارج القصر واستغلال الأشكال المعمارية في الصور.

- قصر البارون:

من القصور ذات الطابع الإسلامي أيضًا، ويضم مجموعة من تماثيل الفيلة الهندية والتحف النادرة التي تساهم في التقاط الكثير من الصور الجذابة.

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