بالأسعار.. إليك أفضل الفنادق الجديدة في عام 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - تختلف الفنادق في مستوى الراحة والرفاهية والموقع، وفي التقرير نقدم لكم مجموعة من الفنادق التي افتتحت أبوابها في عام 2021، وأخرى يمكنكم الإقامة فيها خلال عام 2022، وفق ما نقل "سي إن إن".

فندق "Rockhouse"، جزر تركس وكايكوس

سيتم افتتاحه في ربيع عام 2022، ومن المقرر أن يكون أحد أفخم المنتجعات في جزر تركس وكايكوس.

ويضم الفندق 46 منزلًا ريفيًا فخمًا مستوحاة من البحر الأبيض المتوسط، ومجهزة بأحواض غطس مواجهة للمحيط.

ويشمل أيضًا شاطئًا خاصًا وناديًا شاطئيًا على الطراز الأوروبي، ومسارات طبيعية مورقة، ومسبحًا لا متناهيًا بطول 100 قدم، وهو الأكبر في جزر تركس وكايكوس.

وتبدأ الأسعار من 665 دولارًا.

آيسلندا

ويتميز الفندق، الذي افتتحت أبوابه في 9 نوفمبر، بواجهته الأنيقة المصنوعة من خشب الأبنوس، والمصممة من الخشب المتفحم والفولاذ الأسود، لتقليد المناظر الطبيعية المثيرة للحمم البركانية في آيسلندا.

وفي الداخل، ستجد بهو مذهل مغطى بأرضيات صخرية بركانية، ومنتجع صحي فخم مع حمام تقليدي، ومطعم مميز يديره الشيف جونار كارل جيسلاسون، الحائز على نجمة ميشلان.

وتتميز غرفه البالغ عددها 253 غرفة بأعمال فنية آيسلندية ونوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف تطل على المدينة.

وتبدأ الأسعار من 540 دولارًا.

فندق "W Melbourne"، أستراليا

تم افتتاحه في فبراير، وهو أول فندق دولي من فئة الخمس نجوم يتم إطلاقه في أستراليا خلال عام 2021.

وتعتبر جميع غرفه، البالغ عددها 294 غرفة، مثيرة بنفس القدر، وتتميز بأحواض استحمام عميقة وإطلالات شاملة على المدينة أو نهر يارا في ملبورن.

وتبدأ الأسعار من 350 دولارًا.

فندق "NoMad London"، المملكة المتحدة

وظهرت فنادق "NoMad"، وهي مجموعة من الفنادق البوتيكية الأنيقة في نيويورك، ولوس أنجلوس، ولاس فيغاس، لأول مرة في لندن خلال شهر أيار.

ويقع الفندق بشكل مثير للإعجاب في مبنى محكمة، من القرن التاسع عشر، تم تجديده في منطقة كوفنت غاردن، ويتميز بغرفه البالغ عددها 91 غرفة، التي تعكس مزيجًا من التصميم الحديث والفن الزخرفي.

وتبدأ الأسعار من 750 دولارًا.

فندق "Explora El Chaltén"، الأرجنتين

افتتح أبوابه في ديسبمر، حيث يقع في محمية طبيعية خاصة تبلغ مساحتها 14 ألف فدان في باتاغونيا.

وفي الداخل، ستجد 20 غرفة مشرقة ومتجددة الهواء وبسيطة مع إطلالات خلابة على قمم باتاغونيا المغطاة بالثلوج.

وتبدأ الأسعار من 917 دولارًا.

فندق "One&Only Aesthesis"، أثينا

ومن المقرر افتتاحه في يونيو 2022، ويمنح المسافرين أفضل ما في العالمين: فهو يقع على مسافة قصيرة من أثينا الصاخبة والمواقع الشهيرة مثل الأكروبوليس مع توفير الاسترخاء والهدوء في ملاذ على شاطئ البحر.

فندق "Montage Big Sky"، الولايات المتحدة الأمريكية

تم افتتاحه في ديسمبر، وهو أول منتجع فاخر من فئة الخمس نجوم في ولاية مونتانا الأمريكية.

ويحتوي المنتجع، الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار، على 150 غرفة وجناحًا فخمًا و39 مسكنًا بتصميم جبلي عصري أنيق.

وتبدأ الأسعار من 676 دولارًا.

فندق "Six Senses Ibiza"، إسبانيا

ويُعد الفندق منحوتًا في منحدر وعر، حيث يمتد على مساحة 20 فدانًا منعزلًا، ويُضفي إحساسًا بالهدوء والسكينة.

ويوجد 116 جناحًا ساحليًا أنيقًا بالإضافة إلى منزلين مستقلين، يتميز كل منهما بإطلالات شاملة على البحر البلياري.

ويتميز الفندق بمنتجعه الصحي الخاص به، حيث يقدم كل شيء من العلاج بالتبريد إلى حمامات البخار بالأشعة تحت الحمراء.

وتبدأ الأسعار من 570 دولارًا.

فندق "The Johri"، الهند

ويعكس الفندق واحة هادئة وأنيقة في قلب المدينة الصاخبة.

وافتتح الفندق أبوابه منذ حوالي عام، ويحتوي على خمسة أجنحة فقط، كل منها مستوحى من جوهرة فاخرة، ومزخرفة بالمنسوجات الفخمة والفن الراجاستاني.

وتبدأ الأسعار من 210 دولارات.

فندق "Sommerro"، النرويج

ويقع بعيدًا داخل أحد أقدم أحياء أوسلو، وتحيط به العمارة التي تعود إلى القرن التاسع عشر.

ومن المقرر أن يكون "Sommerro" هو أروع ملاذ حضري جديد في أوسلو.

وسيتم افتتاح غرف الفندق، البالغ عددها 242 غرفة، في سبتمبر/ أيلول 2022.

وتتميز المساحات العامة بالأناقة والسحر، حيث يوجد مقهى مليء بالنباتات، ومطعم ياباني من الشمال مع إطلالات شاملة على المدينة، وأول مسبح على السطح في أوسلو.

وتبدأ الأسعار من 230 دولارًا