الامارات | ارتكبوا فعلا لايصدق مع سحلية مهددة بالانقراض

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتكبوا فعلا لايصدق مع سحلية مهددة بالانقراض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة في الهند القبض على أربعة رجال زُعم أنهم اغتصبوا جماعيا وقتلوا وطبخوا وأكلوا سحلية نادرة مهددة بالانقراض، في محمية غابات.

ووقع الحادث الشاذ والغريب في 29 مارس الماضي، في محمية "ساهيادري" للنمور، في ولاية ماهاراشترا بغرب الهند، وفقا لموقع "فايس".

وتم التعرف على الرجال الأربعة من خلال كاميرات المراقبة في الغابة، والمخصصة لتتبع النمور، واعتقلتهم السلطات المحلية بين 1 و5 أبريل الحالي، ووجد مسؤولون على هواتفهم صورا ومقاطع فيديو لهم وهم يقومون بفعلتهم.

وقال ضابط قسم الغابات، فيشال مالي: "لم أر قط جريمة كهذه من قبل، الرجال في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، ويبدو أنهم فعلوا ذلك من أجل المتعة. لم يكن هناك أجندة دينية أو سحر أسود".

وذكر الموقع أسماء الرجال المعتقلين، وقال إنهم "من السكان المحليين". ووجهت إليهم التهم بموجب قانون حماية الحياة البرية الهندي لعام 1972. ومنحتهم محكمة محلية الإفراج بكفالة الأسبوع الماضي.

وهذا النوع من السحالي في الهند مهدد بالانقراض، وهي من الأنواع المحمية بموجب القانون. ويمكن معاقبة المخالفين بالسجن سبع سنوات، بحسب موقع "الحرة" الأميركي.

ووفقا لتقرير صادر عن جماعات تعنى بالدفاع عن الحياة البرية، فقد تم تسجيل 82 حالة اعتداء جنسي على حيوانات في الهند بين عامي 2010 و2020، كما تم تسجيل 500 ألف حالة من الجرائم المتعلقة بالحيوانات، والتي تشمل التعذيب والقتل.

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