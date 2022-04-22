لبشرة ناعمة وخالية من التجاعيد والبثور.. اعتمدي هذه الأسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Elle” أن خلاصة نبات "إيفوديا" “Evodia” تغزو مستحضرات العناية بالبشرة حاليا لما تتمتع به من فوائد جمّة للبشرة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن خلاصة نبات "إيفوديا" غنية بمركبات النبات الثانوية " قلويدات إفيوديامين" و "روتيكاربين"، والتي تعمل على تحسين دوران الأوعية الدقيقة للجلد، مما يسهم في تجديد البشرة وتهدئتها، ما يجعلها مثالية للبشرة الحساسة والمتهيجة.

وأضافت “Elle” أن خلاصة نبات "إيفوديا" تمتاز أيضا بتأثير مثبط للالتهابات، مشيرة إلى أنها تساعد في علاج أضرار البشرة الناجمة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية (كالحروق الشمسية) وتحد من ظهور البقع الصبغية.

لمحاربة شيخوخة البشرة

كما أوردت المجلة أن مادة "البروفيلو" “Profhilo” تعد سلاحا فعالا لمحاربة شيخوخة البشرة؛ حيث إنها تقضي على التجاعيد الصغيرة والخطوط الدقيقة وتُعيد للبشرة مظهرها المشدود المفعم بالشباب والحيوية.

وأوضحت أن مادة "البروفيلو" عبارة عن حمض هيالورونيك نقي للغاية، مشيرة إلى أنها تمتاز بمفعول سريع من ناحية، كما أنها تعمل على تحفيز إنتاج حمض الهيالورونيك والكولاجين والإيلاستين في الجسم، وكلها مواد مسؤولة عن مرونة البشرة ومظهرها المشدود الخالي من الترهلات.

وتعمل مادة "البروفيلو" أيضا على ترطيب البشرة لتمنحها ملمسا مخمليا ومظهرا يشع نضارة ونداوة.

وأوصت “Elle” باللجوء إلى مثل هذه التطبيقات التجميلية اعتبارا من عمر 25 عاما؛ حيث يقل إنتاج الجسم من حمض الهيالورونيك بدءا من هذا السن.

لمحاربة التجاعيد

وذكرت مجلة “Instyle” أن الترددات الراديوية تعد سلاحا فعالا لمحاربة التجاعيد والسيلوليت وارتخاء الجلد ودهون البشرة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الترددات الراديوية تعمل على تنشيط عملية إنتاج الكولاجين وتدعيم النسيج الضام، ومن ثم تتمتع البشرة بالمرونة وتبدو بمظهر مشدود مفعم بالشباب والحيوية.

وتعمل الترددات الراديوية أيضا على تنشيط عملية أيض الخلايا الدهنية، مما يجعلها تذوب، ومن ثم تبدو البشرة أكثر رقة ونعومة.

الزنك سلاحك لمحاربة البثور

وقالت الدكتورة ماريون مورس-كاربي إن الزنك يعد سلاحا فعالا لمحابة البثور؛ حيث إنه يمتاز بتأثير مُجفف ومُثبط للالتهابات، كما أنه يعمل على شفاء الجروح وتنشيط جهاز المناعة.

وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أنه من الأفضل لهذا الغرض استعمال مستحلب أو معجون يحتوي على الزنك، مع مراعاة وضع طبقة نحيفة من أي منهما.

وأضافت مورس-كاربي أنه لا يجوز استخدام كريم أو مرهم يحتوي على الزنك؛ وذلك بسبب المحتوى العالي من الدهون بهما، والذي يؤدي إلى نتيجة عكسية، ومن ثم تفاقم حالة البثور وحب الشباب.