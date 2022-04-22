البروفيلو.. سلاحك لمحاربة شيخوخة البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Elle” أن مادة "البروفيلو" “Profhilo” تعد سلاحا فعالا لمحاربة شيخوخة البشرة؛ حيث إنها تقضي على التجاعيد الصغيرة والخطوط الدقيقة وتُعيد للبشرة مظهرها المشدود المفعم بالشباب والحيوية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن مادة "البروفيلو" عبارة عن حمض هيالورونيك نقي للغاية، مشيرة إلى أنها تمتاز بمفعول سريع من ناحية، كما أنها تعمل على تحفيز إنتاج حمض الهيالورونيك والكولاجين والإيلاستين في الجسم، وكلها مواد مسؤولة عن مرونة البشرة ومظهرها المشدود الخالي من الترهلات.

وتعمل مادة "البروفيلو" أيضا على ترطيب البشرة لتمنحها ملمسا مخمليا ومظهرا يشع نضارة ونداوة.

وأوصت “Elle” باللجوء إلى مثل هذه التطبيقات التجميلية اعتبارا من عمر 25 عاما؛ حيث يقل إنتاج الجسم من حمض الهيالورونيك بدءا من هذا السن