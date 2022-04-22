الامارات | "سيلفي" تتسبب في خسارة 2.2 مليون دولار لبطل "فورمولا ون"

شكرا لقرائتكم خبر عن "سيلفي" تتسبب في خسارة 2.2 مليون دولار لبطل "فورمولا ون" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض شارل لوكلير سائق فيراري ومتصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات لسرقة ساعته الثمينة من طراز ريتشارد ميل من معصمه في منتجع فياريجيو الإيطالي الساحلي ليل الاثنين.

وقال مصدر قريب من التحقيقات إن لوكلير كان في فياريجيو مع المدرب أندريا فيراري، القادم من المدينة، وهو يقود سيارة فيراري 488 سوداء.

وقعت السرقة عندما اقترب شخصان يرتديان خوذات قيادة دراجة نارية من سائق فورمولا 1 وطلبا صورة سيلفي بعد أن أوصل المدرب إلى منزله.

وقال المصدر إن لوكلير حاول مطاردة الدراجة النارية لكنه لم يستطع اللحاق بها.

وقالت الشرطة إنه لا يوجد مشتبه بهم في الوقت الحالي، وأنها تقوم بفحص كاميرات المراقبة لمراجعة ملابسات السرقة والعثور على أدلة مهمة للتحقيق.

وطبقا لمواقع متخصصة في الساعات الفاخرة تم بيع ساعة من نفس الطراز العام الماضي مقابل 2.1 مليون فرنك سويسري (2.20 مليون دولار).

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