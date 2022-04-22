الامارات | هندوراس تسلم رئيسها السابق للولايات المتحدة لمحاكمته

شكرا لقرائتكم خبر عن هندوراس تسلم رئيسها السابق للولايات المتحدة لمحاكمته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلمت هندوراس رئيسها السابق، خوان أورلاندو هيرنانديز، إلى الولايات المتحدة، الخميس، حيث سيواجه، في محكمة في نيويورك، اتهامات بالاتجار بالمخدرات لعقود لتعزيز مسيرته السياسية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاتهامات تعود لسنوات، عندما أجرى مكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن ووكالة مكافحة المخدرات تحقيقا في تهريب المخدرات كشف عن الفساد على أعلى المستويات في هندوراس.

ووصلت طائرة تابعة لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية، الساعة 12 ظهرا الخميس، إلى مطار تونكونتين الدولي في العاصمة تيغوسيغالبا، وبعد ساعة تقريبا، أكد وزير الدفاع الهندوراسي تسليم هيرنانديز.

وفي عهده، تحولت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، إلى بوابة لكميات هائلة من الكوكايين تنتقل عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة.

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