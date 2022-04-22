الامارات | مصر..حادث مأساوي ينهي حياة 3 أشقاء في كلية الطب

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..حادث مأساوي ينهي حياة 3 أشقاء في كلية الطب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادث مأساوي،لقي ثلاثة طلاب أشقاء يدرسون في 3 كليات طبية في مصر، حتفهم في حادث سير لدى عودتهم من جامعة محافظة شمال سيناء.

وذكرت مصادر أمنية مصرية أن الطلاب كانوا يستقلون سيارة خاصة لدى عودتهم، انقلبت السيارة مرات عدة، وتم نقل جثامين الضحايا ومصاب إلى المستشفى.

وأسفر الحادث عن مقتل 3 أشقاء (آية)، طالبة في كلية الصيدلة، (أحمد)، طالب طب الأسنان، (آلاء)، طالبة طب الأسنان، وإصابة محمود، وجميعاً يدرسون في جامعة بمحافظة شمال سيناء.

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