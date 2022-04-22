الامارات | الكويت.. طرد بريدي ملغوم بـ «بسائل كيميكال المخدر»

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. طرد بريدي ملغوم بـ «بسائل كيميكال المخدر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحبط رجال الإدارة العامة للجمارك في الكويت إدخال مادة الكيميكال السائلة المخدرة، في عملية تهريب فريدة من نوعها عبر طرد بريدي.

وذكرت الإدارة في بيان نشرته صحيفة الرأي أنَّ «المفتشين الجمركيين ساورهم الشك في الطرد البريدي بعد وصوله من إحدى الدول الأوروبية، وبالتدقيق عليه عثر فيه على ثلاث قناني بلاستيكية، تبين احتواؤها على مادة الكيميكال المخدرة السائلة».

وأضافت «بالتنسيق والمتابعة من قِبل مكتب البحث والتحري الجمركي (الجمرك الجوي) مع إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، تم ضبط المتهم المسؤول عن الطرد، وإحالته إلى جهات الاختصاص مع المضبوطات».

وأشاد المدير العام للإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد بجهود رجال الجمارك في المنافذ الجمركية، مؤكداً أنهم هم خط الدفاع الأول ضد كل من يريد السوء للبلاد.

وحذر كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بأشكالها وأنواعها إلى البلاد، تجنباً للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية.

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