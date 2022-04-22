الامارات | إعتقال طفل وتكبيله بسبب كيس "شيبس"

شكرا لقرائتكم خبر عن إعتقال طفل وتكبيله بسبب كيس "شيبس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اصطحب ضباط في شرطة مدينة سيراكيوز الاميركية، صبيًا يبلغ من العمر 8 سنوات، ويداه مثبتتان خلفه، إلى سيارة للشرطة بعد ظهر يوم الأحد الماضي بسبب سرقته لكيس شيبس. واحتج الصبي الصغير بالصراخ، وبكى بينما تجادل المارة الغاضبون مع رجال الشرطة، وفقًا لفيديو أحد المارة للحادث.

"ماذا تفعلون جميعا؟" قال كينيث جاكسون، أحد سكان المدينة، للشرطة، وهو يسجل فيديو يوثق فيه الحادثة، وأضاف "إذا سرق بعض الرقائق، سأدفع ثمنها!" تابع الرجل، حين وضعت الشرطة الصبي في مؤخرة سيارة الشرطة.

وبحسب موقع "فايس نيوس" وصل مقطع الفيديو الذي مدته أربع دقائق ، والذي نشره جاكسون على "فيس بوك" في 17 أبريل ، إلى أكثر من 49 ألف مشاهدة على المنصة، وما يقرب من 5 ملايين على "تويتر" بينما تقول الشرطة الآن إنها تراجع لقطات كاميرات المراقبة ، على أمل تقديم شرح لما حدث بالضبط.

وكتب مسؤول إعلام بإدارة شرطة سيراكيوز في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "لم يتم وضع القاصر المشتبه بتورطه في السرقة بالأصفاد". وإنما "تم وضعه في الجزء الخلفي من وحدة دورية حيث تمت إعادته إلى المنزل مباشرة. والتقى الضباط مع والد الطفل ولم يتم توجيه أي تهم ".

قال أنتوني ويا ، والد الصبي ، إنه تمنى لو تعامل الضباط مع الموقف بشكل مختلف، حتى لو كان ابنه مخطئًا، وفقًا لموقع "سيراكيوز".

وفي الفيديو ، يمكن رؤية الضابط وهو يمسك الصبي المنتحب من ذراعيه، بينما يسأل المتفرجون عن سبب قيام رجال الشرطة بإجبار الصبي على ركوب السيارة.

وفي أثناء جزء آخر من الفيديو، يمكن سماع أحد المارة وهو يخبر رجال الشرطة أنه لا يوجد سبب يدعوهم إلى احتجاز الصبي على كيس من رقائق البطاطس.

وقال مصور الفيديو" كان يوم أحد عيد الفصح ، وهذا الطفل في المتجر يسرق رقائق البطاطس، لماذا لا نتعمق في الأمر بدلاً من تجريمه" وتابع جاكسون: "دعونا نحاول مساعدة هذا الموقف وإصلاح الوضع وليس صدمة طفل أسود آخر".

وفي بعض الولايات، يمكن اعتقال أطفال لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات واتهامهم بارتكاب جرائم. يقول دعاة الإصلاح إن ذلك يحتاج إلى التغيير وأنه يجب تعليم الأطفال وليس معاقبتهم. يقع العبء المالي لسجنهم أيضًا على عاتق الوالدين ، الذين لا يستطيعون أحيانًا تحمل التكلفة الإضافية.

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