الامارات | اسرة امريكية تعثر على غرفة «يوم القيامة» في منزلهم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن اسرة امريكية تعثر على غرفة «يوم القيامة» في منزلهم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت ناشطة أميركية عل موقع «تيك توك» تجربة أسرتها مع بيت جديد قاموا بشرائه حديثا ليكتشفوا وجود غرفة سرية في داخله، معدة بحسب معتقدهم وهو «يوم القيامة»، أو يوم «الإبادة الكاملة»، وهو خوف ومعتقد منتشر بشكل واسع لدى البعض في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان والدا TikToker اشتريا المنزل وأدركا بحسب موقع «فيل بلوغ»، أن هناك جدارًا مزيفًا. لم يكن لديهم أي فكرة عما وراء ذلك، لذلك قرروا التخلص منه والقيام ببعض الإصلاحات، عندما اكتشفوا صفوفًا من الأرفف عليها عبوات بلاستيكية كبيرة، وبعد أن أنشأوا حفرة كبيرة بما يكفي لدخولهم الغرفة المخفية، تمكنوا من قراءة الملصقات واكتشفوا أن هذه لم تكن مجرد غرفة تخزين إضافية، بل لقد كانت غرفة تحضير ليوم القيامة بحسب إعتقادهم.

وبحسب الموقع تم بناء المنزل في الأصل في عام 2004 واشتراه والدا TikToker في عام 2019، وأدركوا أنه لا بد أن المالكين الأصليين هم من أنشأ الغرفة وأعدوها، وتضمنت الصناديق في الغرفة لوازم الإسعافات الأولية، والفوانيس، والأطعمة غير القابلة للتلف، وما إلى ذلك من المواد الضرورية للسيناريو المرعب المحتمل.



ويخطط والدا الناشطة لهدم الجدار المزيف وتوسيع المرآب. ودفع الأمر TikToker بعد هذا الاكتشاف لشراء جهاز الكشف عن المعادن للخدمة الشاقة حتى يتمكنوا من العودة إلى ممتلكات والديها التي تبلغ مساحتها 10 أفدنة واستكشاف الأماكن المحيطة لمعرفة ما إذا كان أي شيء مدفونًا.

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