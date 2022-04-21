الامارات | السعودية.. القبض على وافد عربي سلب شركة أموال بسلاح أبيض

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. القبض على وافد عربي سلب شركة أموال بسلاح أبيض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبضت شرطة محافظة جدة السعودية على مقيم مصري الجنسية، سلب 340 ألف ريال من موظف بإحدى شركات نقل الأموال بعد الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الشرطة إنها استردت المبلغ المالي وجرى إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

وأفادت السلطات في جدة بأنه قد تمت إحالته إلى النيابة العامة.

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