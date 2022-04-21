الامارات | علامات تنذر بمشكلات حقيقية في الكبد

شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تنذر بمشكلات حقيقية في الكبد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتبر الكبد من أهم الأعضاء التي تساعد على هضم الطعام وتخليص الجسم من المواد السامة. وفقًا للدكتور براشانت شيندي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي للأطفال وأخصائي أمراض الكبد في مستشفيات ياشودا حيدر أباد، يمكن أن تحدث مشاكل الكبد بسبب مجموعة متنوعة من العوامل مثل الفيروسات وتعاطي الكحول والسمنة والقضايا الوراثية (الجينية).

وبحسب «إنديان اكسبرس» فإنه «مع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي حالات التي تلف هذا العضو وإلى حدوث ندبات (تليف الكبد)، والتي بدورها يمكن أن تسبب فشل الكبد، وهي حالة تهدد الحياة. لكن العلاج المبكر قد يمنح الكبد وقتًا للشفاء.

بمناسبة يوم الكبد العالمي (المصادف في التاسع عشر من هذا الشهر)، يسرد الدكتور شيندي أربعة من أكثر العلامات شيوعًا لفشل الكبد والعلاجات الممكنة.

1- احتباس السوائل

وفقًا للطبيب، هذه هي العلامة الأكثر شيوعًا لمرض الكبد، حيث تظهر لدى 50 % من الأشخاص المصابين بتليف الكبد، وهي حالة يحل فيها النسيج الندبي محل أنسجة الكبد السليمة. قد يتسبب تراكم السوائل في حدوث»انتفاخ في البطن أو تورم في ساقيك«.

»يحدث هذا عندما يتطور ارتفاع ضغط الدم في أوردة الكبد أو عندما يكون الكبد غير قادر على إنتاج بروتين الألبومين الذي يمنع التسرب من مجرى الدم إلى الأنسجة«.

خيارات العلاج : قد يساعد اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم في التخفيف من احتباس السوائل الخفيف. وللاحتباس المعتدل إلى الشديد، قد يصف طبيبك مدرات البول، والمعروفة باسم»حبوب البول«. غالبًا ما تستدعي الحالات الشديدة بزلًا باستخدام إبرة لتصريف السائل البطني.

2- اليرقان

يتسبب بلون بول أغمق، واصفرار في الجلد و في بياض العينين. يحدث ذلك عندما يتراكم البيليروبين، وهو صبغة تتشكل عندما تتحلل خلايا الدم الحمراء، في مجرى الدم. يمتص الكبد السليم البيليروبين ويحوله إلى المادة الصفراء.

خيارات العلاج: اليرقان هو أحد علامات فشل الكبد. إذا كان لديك، فقد يقوم طبيبك بتقييمك لعملية زرع كبد حسب السبب.

3- النزيف

يقول الدكتور شيندي إن الكبد عادة ما يدوّر حوالي 25 % من الدم من الوريد البابي. لكن تليف الكبد يخلق فرصة للنزيف. قد يتقيأ المريض دمًا أو يلاحظ دمًا في البراز أو نزيفًا في المستقيم.

»عادةً ما يكون التدفق عبر الكبد مثل القيادة عبر طريق سريع - إنه سريع. ولكن، عندما يكون لديك تليف الكبد، فإن هذا الطريق السريع، بسبب الندوب، يصبح طريقًا وعرًا. ونتيجة لذلك، يحاول الدم إيجاد الالتفافات التي ترسله إلى الطحال الذي يتضخم وهو يحاول تخفيف الاحتقان. قد تتطور الدوالي في المريء والمعدة.

الكبد السليم ينتج بروتينات التخثر. لكن الكبد المريض لا يستطيع ذلك. يقوم الطحال المتضخم بتجميع الصفائح الدموية من مجرى الدم. يجعلك انخفاض عدد الصفائح الدموية أكثر عرضة لنزيف الأنف ونزيف اللثة ".

خيارات العلاج: العلاج القياسي هو اللاكتولوز الملين. يرتبط بالسموم الموجودة في القولون ويطردها قبل أن تصل إلى مجرى الدم. المستوى التالي هو زراعة الكبد.

نصائح للحفاظ على صحة الكبد:

تمرن خمس مرات في الأسبوع على الأقل لمدة 30 دقيقة على الأقل.

اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على نسبة منخفضة من السكر المكرر والأطعمة المصنعة والحلويات والمشروبات الغازية والكربوهيدرات المكررة. اختر الفواكه والخضروات والأطعمة الغنية بالألياف.

تجنب الكحول.

الحفاظ على وزن صحي.

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